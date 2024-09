Međimurci uzvraćaju udarac: Sad nude 10 centi jeftiniji plin od Gradske plinare

'Mi smo u obvezi od 1. listopada isporučivati plin u javnoj usluzi po cijeni koja je utvrđena metodologijom od strane HERA-e. Dakle, to je cijena koja je nama na neki način zadana (52,2 eura po MWh, bez vladinih subencija i bez PDV-a, op. a.) Ono što smo mi već najavili, a to je da ćemo mi iza toga građanima, odnosno kupcima plina na području grada Zagreba ponuditi 20 centi nižu cijenu u odnosnu na cijenu u javnoj usluzi (52,2 eura po MWh, bez vladinih subencija i bez PDV-a, op. a.). Ali to moramo prije svega odraditi poslije ovih ugovora u javnoj usluzi', istaknuo je Nenad Hranilović, direktor Međimurje-plina za HRT.

Podsjetimo, zagrebačka plinara nudi tržišnu cijenu te želi zadržati dosadašnje kupce nudeći cijenu plina 10 centi jeftinije od Međimurje-plina. Sada će Međimurje-plin nuditi 20 centi nižu cijenu, odnosno 10 centi nižu od zagrebačke plinare (cijene se odnose na 1 MWh potrošnje plina, op.a.)