Matias Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura. U BiH izdan nalog za njegovo uhićenje

Tomislav Zubak, brat Matiasa Zubaka i čelni čovjek WDG Vitez, uhićen je ovoga tjedna zbog sumnji u nezakonitu prodaju imovine tvrtke Vitezit u stečaju. Za Matiasom Zubakom izdan je nalog za uhićenje, no on se nalazi izvan zemlje.

Politički progon

On je u intervju za portal Klix izjavio da Nikšić planira istjerati njegovu tvrtku, koja je kupila propalu tvornicu Vitezit, nekadašnjeg giganta vojne industrije u BiH, te je prodati turskoj kompaniji, čime bi se ugrozio poslovni interes i imovina njegove obitelji.

"Naša tvrtka kupila je Vitezit u skladu sa zakonom, ali sada nas se pokušava politički istjerati i dodijeliti tu imovinu turskoj kompaniji. Ovo je ne samo ekonomska, već i politička borba, a mi ćemo poduzeti sve pravne korake kako bismo zaštitili naša prava”, rekao je Zubak.

Video: Ovo su najopasnije države u Europi, evo gdje je Hrvatska