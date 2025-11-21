Vučić: Nisam sudjelovao u 'Sarajevo safariju'. Tužit ću The Guardian i Daily Mail

Posljednjih dana u nekoliko zapadnih medija Aleksandar Vučić, na dužnosti predsjednika Srbije od 2017., trenutno u drugom mandatu, doveden je u vezu s ekspedicijama u kojima su bogati strani turisti pucali na ljude snajperima u vrijeme opsade Sarajeva.

Priča je došla u medije nakon vijesti da su tužitelji u Milanu pokrenuli istragu protiv talijanskih turista koji su navodno platili između 70.000 i 88.000 funti da bi iz zabave pucali na nevine civile u gradu koji su u opsadi držale vojne i paravojne postrojbe bosanskih Srba.

Niječući bilo kakvu umiješanost u aferu koja je nazvana "Sarajevo safari", Vučić je, gostujući u programu bliske mu kabelske televizije Informer, odbacio navode da je sudjelovao u bilo čemu sličnom, ustvrdivši da nikada nije imao nikakav snajper, niti pušku, te da su ga na Pale isključivo slali "kao novinara" jer je "znao engleski".

Komentirajući tekstove u zapadnim medijima kojima ga se dovodi u vezu sa "Sarajevo safarijem", Vučić je ocijenio da je to "ozbiljnije organizirana priča".