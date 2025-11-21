Vučić: Nisam sudjelovao u 'Sarajevo safariju'. Tužit ću The Guardian i Daily Mail

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će tužiti svjetske medije koji su ga doveli u vezu sa skandalom oko navodnih "ljudskih safarija“ tijekom opsade Sarajeva 90-ih godina.
Posljednjih dana u nekoliko zapadnih medija Aleksandar Vučić, na dužnosti predsjednika Srbije od 2017., trenutno u drugom mandatu, doveden je u vezu s ekspedicijama u kojima su bogati strani turisti pucali na ljude snajperima u vrijeme opsade Sarajeva.
Priča je došla u medije nakon vijesti da su tužitelji u Milanu pokrenuli istragu protiv talijanskih turista koji su navodno platili između 70.000 i 88.000 funti da bi iz zabave pucali na nevine civile u gradu koji su u opsadi držale vojne i paravojne postrojbe bosanskih Srba.
Niječući bilo kakvu umiješanost u aferu koja je nazvana "Sarajevo safari", Vučić je, gostujući u programu bliske mu kabelske televizije Informer, odbacio navode da je sudjelovao u bilo čemu sličnom, ustvrdivši da nikada nije imao nikakav snajper, niti pušku, te da su ga na Pale isključivo slali "kao novinara" jer je "znao engleski".
Komentirajući tekstove u zapadnim medijima kojima ga se dovodi u vezu sa "Sarajevo safarijem", Vučić je ocijenio da je to "ozbiljnije organizirana priča".
Ustvrdio je da se "s takvim neistinama, s takvim besmislenim stvarima" uvijek izlazi "u nekom kritičnom i teškom trenutku za zemlju", aludirajući na energetsku situaciju u kojoj se vodeća naftna kompanija u Srbiji - NIS, u većinskom ruskom vlasništvu, nalazi pod američkim sankcijama.
Vučić je rekao kako nikad dosad nije tužio nijedan medij zbog tekstova i laži koji su o njemu objavljivali, ali da će sada angažirati najbolje svjetske odvjetnike kako bi tužio "ove koji imaju mnogo para, od Guardiana, Daily Maila i svih tih" zbog neistina da je sudjelovao u "Sarajevo safariju".
"Angažirat ću najbolje odvjetnike, najskuplje svjetske odvjetnike - pa koliko naplate, nek' uzmu postotke. Ostalo ćemo podijeliti nekoj djeci negdje, jer vjerujem da im mogu uzeti milijune", rekao je Vučić.
Ovakvu kampanju u skoro svim svjetskim, domaćim, regionalnim medijima - to nije lako preživjeti, požalio se Vučić u studiju TV Informera.