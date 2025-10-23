BiH traži i drugog brata Zubak: Kupio je tvrtku čija prodaja nije bila moguća

U policijskoj raciji provedenoj u srijedu već su uhićeni Tomislav Zubak, čelni čovjek tvrtke WDG Vitez te Josip Rajić, Nikola Ćato, kao i stečajna upraviteljica "Vitezita" Behrija Huseinbegović.

Portal Raport.ba tvrdi kako je na meti istrage Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pri Tužiteljstvu FBiH i Matias Zubak, no on nije uhićen jer je izvan BiH. Tomislav i Matias sinovi su Zvonka Zubaka, hrvatskog trgovca oružjem i vojnom opremom.

Tvrtka "WDG Produkt" iz Zagreba, čiji je direktor Matias Zubak, kupila je 2022. godine viteški "Vitezit", tvornicu u kojoj se proizvodio barut, za iznos od oko 5,5 milijuna eura.