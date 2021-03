Markotić o covid putovnicama: Realnost će nam biti neke vrste potvrda o cijepljenju, ali to ne bi smjelo biti previše diskriminatorno

Svijet je punih godinu dana u pandemiji COVID-a. Zarazilo se 120 milijuna ljudi, a umrlo više od dva milijuna i 600 tisuća. Uvedena su brojna epidemiološka ograničenja koja ne dopuštaju život na koji smo se naviknuli. Stvorena su cjepiva koja bude nadu, istodobno širenje zaraze ne prestaje.

'Od početka se govori o nekim kompromisima, a ja govorim da nema kompromisa za medicinare. Govori se i o postizanju balansa s ekonomijom. Za mene kao liječnika nema govora o nekim uslužnim djelatnostima, već samo o bolesti i bolesnim ljudima. Ne mogu liječnici sudjelovati u balansu. To je neprihvatljivo i neetički', kazao je infektolog.

Dragan Delić, infektolog iz Beograda, kazao je u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" da od druge polovine listopada u Srbiji traje treći val infekcije i do danas nije prošao. Iako je Srbija cijepila veliki broj stanovnika u odnosu na neke druge države, Delić smatra poželjnim cijepiti tri milijuna ljudi. Trebali bi imati zaštićeno oko pet milijuna ljudi da bi se uopće ušlo u mirno razdoblje.

'Ona je dosad bila marginalizirana, zapostavljena. Vrlo je bitna epidemiologija, higijena, socijalna medicina. To su bile zapostavljene grane, pa su nam se vratile kao bumerang', dodao je i naglasio da nema boljeg rješenja od cijepljenja.

Ivica Lukšić, ravnatelj KB "Dubrava" je kazao da sada imaju veliko iskustvo pa su puno relaksiraniji nego godinu dana prije. 'Svaka bolnica ima svoj covid odjel. Lakše se nositi s povećanim brojevima novooboljelih', optimističan je Lukšić.

Čak je osam država zaustavilo cijepljenje cjepivom AstraZenece zbog određenih nuspojava. Hrvatska je kupila najveći broj upravo tog cjepiva. Markotić napominje da jedan smrtni ishod i embolija nisu povezani s cijepljenjem.

'Broj ljudi s embolijom u cijepljenim nije viši od normalne populacije. To nam govori u prilog da ne mora to biti nužno vezano uz cjepivo. U svakoj proizvodnji imate određene serije cjepiva. Serije su po par sto tisuća. Normalna je procedura da ako imate određenu seriju uz koju se veže određena sumnja, onda se zaustavi cijepljenje tom serijom ondje gdje to postoji', kazala je i dodala da joj je Krunoslav Capak kazao da sporne serije u Hrvatsku nisu došle.