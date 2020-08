Markotić: Imali smo mladića kojem je uslijed jakog kašlja popucalo tkivo unutar grudnog koša. I mladi ljudi mogu teško oboljeti

Na online tribini 'Zajedno prema istom cilju - ostanimo odgovorni' u organizaciji udruge Impress, održanoj u petak, gostovali su ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Božinović, ministar zdravstva Vili Beroš, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak

Na tribini je sudjelovalo oko 70 organizacija mladih i za mlade.

'Ljeto dolazi svome kraju. Mladi su bili vrlo aktivni. Glavna poruka je da ne inzistiraju na starom normalnom ponašanju. To može dovesti do povećanog broja oboljelih, kao što sad imamo slučaj. Hvala Bogu da slika nije klinički teška. Ako se ovako nastavi, bolest može ići prema rizičnijim skupinama, a znamo kamo to vodi', rekao je Božinović.