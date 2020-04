Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u Zagrebu kazala je da popuštanje mjera može značiti ponovni rast broja oboljelih ako se građani ne budu odgovorno ponašali.

''Sve ove mjere koje smo uvodili da bi se zaštitili ne bi mogle biti učinkovite da ih se građani nisu držali. Ja očekujem da će se i dalje na taj način držati i ako budemo pratili epidemiološke smjernice koje budu donesene. Ako ne, ponovit ćemo lekciju'', rekla je Markotić.

Na pitanje što bi se moralo dogoditi da se ponovno uvedu mjere kakve sad znamo, Markotić kaže da će se pratiti u kojim dijelovima zemlje nije problematičan samo broj zaraženih, već i sredina u kojoj se zaraza pojavila.

''Je li to neka gušća ili manja naseljenost, koji su to dijelovi doprinijeli riziku. Možda se ne moraju onda odmah sve mjere vraćati, nego one za koje se procijeni da su doprinijele određenom riziku, području i ako se određeni dio stanovništva nije pridržavao mjera. Tu će, dakle, biti praćenja na više razina'', objasnila je Markotić u Dnevniku Nove TV.