Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, kazao je nakon trosatnog sastanka s predstavnicima Vlade RH da se sindikati ne žele odreći ničega

"Nije se tražilo nikakav pristanak. Bio je konzultativni sastanak, htjelo se razmijeniti mišljenja, koja su rješenja i mišljenja. Imali smo suglasnost oko temeljnih stvari. To nije bilo upitno,. Ali, kako da to napravimo. Sindikati su upozorili - sada nije trenutak za intervencije u plaće. Vlada to nije otvarala. Sindikati su došli jer su znali da su plaće u fokusu.

Nema ni jedne zemlje koja smanjuje plaće. U ovom trenutku nismo se spremni ničega odreći. Postoji zaduživanje što je uobičajen način u drugim zemljama. Ministar Marić je sam izjavio da suficit i deficit nisu u fokusu. Svako smanjenje plaća bi dovelo u pitanje agregatnu potražnju. Nema ni jedne zemlje koja smanjuje plaće", kazao je Ribić u RTL-u Danas.

Upitan u kojem trenutku dolazi vrijeme kada bi sindikati bili spremni za razgovor o smanjenju plaća kazao je da je to kada presuše izvori za zauživanje u zemlji inozemstvu.

'Onda se može pričati o plaćama. Ali mora se razgovarati i o drugim segmentima. Što to poduzetnički sloj, čime se on žrtvuje? Mi sada ne vidimo žrtvu u poduzetničkom sloju', rekao je Ribić.