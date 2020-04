Ako u prva tri mjeseca ova epidemija ne stane, siguran sam da će biti rezova i u plaćama i u drugim segmentima državnog proračuna, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku komentirajući danas objavljen plan popuštanja mjera uvedenih zbog koronavirusa.

Mjere se popuštaju u tri faze u razmaku od tjedan dana, a prva kreće već u ponedjeljak.

'Mislim da moj osmijeh na licu govori sve, i ja sam kao i vi jedva dočekao da gospodarstvo ponovno počne funkcionirati na imalo normalan način, rekao je Horvat u Dnevniku HRT-a.

Objasnio je kako će raditi trgovine od ponedjeljka.

'Svi oni koji su dosad imali radno vrijeme do 17 imaju prilike osposobiti svoju trgovinu za dvosmjenski rad. Dakle, od 7.30 do 14, nakon toga pola sata radne pauze, dezinfekcija, od 14.30 pa do 21 u dvosmjenskom radu, rekao je Horvat.