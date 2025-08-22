Gužve na cestama: Nesreća na A1 u smjeru Zagreba, kolona duga četiri kilometra

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju. Na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba na autocesti A1 došlo je do prometne nesreće, zbog čega vozila na toj dionici voze u koloni od četiri kilometra, priopćio je HAK
Stanje na cestama (u 19.15 sati)
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
- nakon prometne nesreće na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 km
- između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
- Vozilo u kvaru u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Zagreba, ograničenje je 80 km/h
A2 Zagreb-Macelj:
- kolona na naplati Trakošćan u smjeru Maclja je oko 500 metara
- zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet teretnih vozila i autobusa između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac:
- na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje
- Životinja (srna) na čvoru Rugvica. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.
Jadranska magistrala (DC8):
- zbog jakog vjetra između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).
Krčki most (DC102):
- pojačan je promet u oba smjera
Državna cesta DC1:
- kolona je i zastoj u zoni radova kod Udbine u oba smjera
Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) u subotu od 04:00 do 14:00 i u nedjelju od 12:00 do 23:00 sata.