priopćio hak

Gužve na cestama: Nesreća na A1 u smjeru Zagreba, kolona duga četiri kilometra

I.V.

22.08.2025 u 19:29

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju. Na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba na autocesti A1 došlo je do prometne nesreće, zbog čega vozila na toj dionici voze u koloni od četiri kilometra, priopćio je HAK

Stanje na cestama (u 19.15 sati)

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

  • nakon prometne nesreće na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 km
  • između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
  • Vozilo u kvaru u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Zagreba, ograničenje je 80 km/h

vezane vijesti

A2 Zagreb-Macelj:

  • kolona na naplati Trakošćan u smjeru Maclja je oko 500 metara
  • zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet teretnih vozila i autobusa između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac:

  • na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje
  • Životinja (srna) na čvoru Rugvica. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Jadranska magistrala (DC8):

  • zbog jakog vjetra između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Krčki most (DC102):

  • pojačan je promet u oba smjera

Državna cesta DC1:

  • kolona je i zastoj u zoni radova kod Udbine u oba smjera

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) u subotu od 04:00 do 14:00 i u nedjelju od 12:00 do 23:00 sata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
popularni general

popularni general

Opet se šuška o izborima u Ukrajini: Ovo je čovjek koji navodno želi srušiti Zelenskog
ogroman broj zahtjeva

ogroman broj zahtjeva

Na rješenje za inkluzivni dodatak čeka se mjesecima: Ima li uopće dovoljno novca?
prekinut promet

prekinut promet

Teška nesreća u Karlovcu: Jedna osoba poginula u sudaru, ima ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti