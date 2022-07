Marko Primorac od danas je i službeno novi ministar financija, a evo što savjetuje građanima uslijed inflacije i izazovnih vremena

Hrvatski sabor u petak je, sa 77 glasova za i 55 glasova protiv, potvrdio Marka Primorca za novog ministra financija, nakon odlaska Zdravka Marića iz Vlade na vlastiti zahtjev. U Ministarstvu financija obavljena je službena primopredaja, a Marić mu je čestitao i uputio ga u izvješća i rezultate dosadašnjeg rada. Primorac je u petak dao svoj prvi intervju na televiziji

'Ja sam već u nekoliko navrata istaknuo da fiskalna politika ima javno ograničen manevarski prostor u borbi protiv inflacije, međutim, ovo su dobre i pozitivne vijesti koje ne smiju ostati po strani i treba ih istaknuti. Hrana je skočila, cijene su općenito porasle, to je neminovno', rekao je ministar.

Pritom apelira na javnost da 'stane na loptu'.

'Kad govorimo o brizi za građane, Vlada je do sada pokazala da se zna nositi s krizama - epidemija, potres. U trenucima općeg porasta cijena jako su važna očekivanja u ekonomiji. Stanimo na loptu, primirimo se, u smislu da - ako se šire vijesti o pretjeranoj inflaciji, nekakvom armagedonu, ta očekivanja mogu potaknuti građane na veću potrošnju, obavljanje investicija koje nisu planirali obaviti zbog toga što strahuju od porasta cijena i to može dalje produbiti inflaciju. Mislim da građani ne bi trebali mijenjati svoje navike', rekao je za Novu TV i dodao da je on skroman te da se njegova supruga brine o rashodima.