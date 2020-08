Marino Percan predao kandidaturu za šefa SDP-a: Moramo biti monolitna stranka koja će osvojiti vlast

Član pulskog Gradskog odbora SDP-a Pula Marino Percan službeno je u ponedjeljak predao kandidaturu za predsjednika te stranke poručivši kako želi da ta stranka postane monolitna politička snaga koja će na idućim parlamentarnim izborima pobjediti.

Percan je na konferenciji za novinare u središnjici stranke rekao da nije došao s timom oko sebe, kao što su neki njegovi kolege, jer smatra da se s timovima potencira borba, sukobljavanje mišljenja, a on to u SDP-u ne želi. "Ja želim da SDP bude jedan tim, jedna monilitna stranka koja će na slijedećim parlamentarnim izborima izvojevati pobjedu", poručio je.

Apelirao je na članove "da se odupru svim podjelama i polarizacijama", izrazivši uvjerenje da će u tome i uspjeti. "Moramo pozvati sve naše članove i članice da se na svim svojim nivoima odupru klijentelizmu i nepotizmu i to moramo krenuti iz naše stranke i onda to provesti na teritoriju Hrvatske. Samo tako vratit ćemo ljudima vjeru u bolje sutra", ustvrdio je.

Osvrnuo se na demografsku politiku, istaknuvši da će u tom segmentu SDP izgrađivati novu paradigmu postupanja i rada. "To znači da moramo stvoriti nove načine razmišljanja i postupanja u donošenju određenih odluka, prilagođenih trenucima koje oni zahtijevaju", rekao je.

Percan je pritom naglasio važnu ulogu koju igra obrazovanje "kako bi se izgradili ljudi sposobni da se uhvate u koštac sa svim prisutnim problemima". "To znači da moramo stvoriti uvjete za nove IT tehnologije koje danas prevladavaju", istaknuo je. Ustvrdio je da naše gospodarstvo zahtijeva jednu konkretniju porezno-pravnu politiku koja se neće mijenjati svakih šest mjeseci jer to odvaraća poduzetnike od investiranja.