Maras: Milanović je najbolji mogući protukandidat predsjednici Grabar-Kitarović

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u ponedjeljak je iskazao podršku bivšem predsjedniku SDP-a i premijeru Zoranu Milanoviću ako se kandidira na predstojećim predsjedničkim izborima te je ustvrdio da je on najbolji mogući kandidat da pobijedi predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

Dodao je da Milanović sigurno može pobijediti te da bi ga podržao da on o tome odlučuje. Na komentar da će ga SDP podržati ako ima člansku iskaznicu SDP-a, odgovorio je da je Milanović SDP-ovac imao ili nemao u tom trenutku člansku iskaznicu.

"On je SDP-ovac i puno je dao i uložio u SDP. Naravno da bi bilo dobro da SDP, i ja se za to zalažem, njega predloži kao predsjedničkog kandidata", poručio je Maras, dodavši da pitanje članstva za njega nije od prevelike važnosti s obzirom na to da predsjednik Republike ne može biti član stranke.



Preko 70 vrtića nije dobilo subvencije za ožujak



Maras je prozvao Grad Zagreb jer preko 70 vrtića, koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zagrebom i u kojima boravi preko 5500 djece, nije primilo subvenciju za ožujak.

"Ti ljudi moraju imati mogućnost osigurati djeci topli obrok, da njihove odgajateljice i odgajatelji imaju uredno isplaćene plaće, ali to nije moguće ako Zagreb ne izvršava svoje obaveze", ocijenio je Maras.



Upitao se kakva je financijska situacija u Zagrebu i na koji način financijski funkcionira ukoliko skuplja novac u Uredu za obrazovanje i ako nije u stanju skupiti oko 1500 kuna po djetetu, odnosno oko osam milijuna kuna za izvršavanje svojih obveza, koje su sklopili s vrtićima koji nisu u gradskom vlasništvu, dok se grade "zlatni WC-i tako baca gradski novac".

"Smatramo da je nedopustivo da na ovaj način izlažemo stresu i one koji su tamo zaposleni, ali ono što je najvažnije, djecu i njihove roditelje", poručio je Maras te pozvao Grad da svoju obvezu izvrši odmah.

Ocijenio je da situacija ni u gradskim vrtićima nije dobra, no istaknuo je da je ovo korak više jer Gradska uprava ne izvršava obveze prema onima s kojima ima ugovor te dovodi u pitanje njihovo poslovanje.