Mamić Uskoku dostavio opsežan iskaz: U detalje opisao navodne susrete s inkriminiranim sucima. Spominje odmor u Dubaiju, tisuće eura za krpice 'prijateljice Nataše', luksuzne hotele...

Oglasili se suci

Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku koji se nalazi na Mamićevim fotografijama u RTL-u Danas poručio je kako su to sve neistine.

Na pitanje je li ikad bilo s Mamićem na nekim privatnim druženjima, u Buševecu, odgovara: 'Ne bih ja, to je on svašta tamo, ja to ne bih komentirao, mi imamo obveze prema Ministarstvu, nas četvorica koji smo prozvani dati izjave, ja ne želim ništa komentirati'.

Na pitanje znači li to da ne želi reći je li bio u Buševcu ili nije odgovara: 'Neću ja ništa komentirati. On je tamo svašta naveo.'

Apsolutno neutemeljenima je optužbe jutros nazvao i sudac Krušlin koji je Mamića osudio na šest i pol godina u Osijeku.

'Upravo sam krenuo podnijeti kaznenu prijavu protiv gospodina za lažno prijavljivanje, za kazneno djelo primanje mita i za zlouporabu položaja, a isto tako mu mogu najaviti da ću ga tužiti u parničnom postupku za naknadu štete', rekao je za RTL sudac Županijskog suda u Osijeku Darko Krušlin.