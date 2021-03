Nobilo o Mamićevim optužbama činjenici da je sve predano Uskoku još prije pet mjeseci: Ako su suci krivi, onda imamo veliku krizu u pravosuđu...Sve se moglo provjeriti u par tjedana, sjetite se Borga

U jučerašnjem dvosatnom obraćanju medijima, nakon što je presuda protiv njega postala pravomoćna, Zdravko Mamić teško je optužio šestoricu hrvatskih sudaca za korupciju i tako potresao ionako već narušeno hrvatsko pravosuđe. Aktualna zbivanja komentirao je odvjetnik Ante Nobilo

'Uf...ništa jače, ništa preciznije, ništa preciznije prema hrvatskom pravosuđu nije izrečeno. Dakle, ovo je alarm za pokretanje izvida, pokretanje postupka, ja ne kažem da je to istina, ne kažem ni da nije istina, ali kažem da je potrebno vrlo brzo reagirati jer ostavljanje praznog prostora bez nekog pravorijeka državnih organa koji su za to nadležn, stvara se velika šteta hrvatskom pravosuđu, ali i hrvatskom društvu, ali i pojedincima. Zamislite u kakvom su stanju sada suci privatno, a u kakvom su stanju u profesionalnom smislu koji će sutra morati ući u sudnicu i autoritativno s poštenjem koje se predmijeva jer to je prva karakteristika suca, moraš biti pošten'', kazao je Nobilo za RTL Danas.

''Ovo su suci prije svega županijskih sudova što je vrlo jaka priča, četiri su najveća županijska suda u Hrvatskoj koji rješavaju najteže stvari. Je li to nesnalaženje? Ne znam. Je li to strah od onoga što će naći? Ni to ne znam, ali znam da je ovaj predmet morao biti prioritet svih prioriteta. Nema težeg kaznenog predmeta u Hrvatskoj od ovog. Uvijek je bilo i bit će kriminala i mi ćemo se boriti i nikad do kraja nećemo pobijediti kriminal, ali uvijek ćemo se boriti. Ali ovo je udar na sustav. Ako nam pada sustav, onda se nećemo više imati s čime boriti protiv kriminala. Dakle, ovdje moramo utvrditi je li nam sustav trul, je li nam kriminalni sustav koji bi trebao progoniti kriminalce...ako je to palo, onda nakon toga više nemamo ništa, što se tiče političara, to smo zaključili da su sumnjivi i to masovno sumnjivi. Samo se sjetite koliko je članova prošle vlade palo zbog sumnje na korupciju i protuzakonito stečenu imovinu. Tu znamo na čemu smo, ali ako smo u takvoj situaciji sa sucima, onda mi više nemamo institucije kojima građani mogu vjerovati i koji će ih zaštititi''.