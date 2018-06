Mamić: Moje životno odredište je Bosna i Hercegovina, moja nova domovina

Nakon što je danas nepravomoćnom presudom osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko Mamić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je u razgovoru s reporterom Marijom Juričem iz Međugorja najavio daljnje korake

Mamić je rekao da ga je više od same kazne šokiralo obrazloženje. Shvatio je kaže da sudsko vijeće nije pisalo presudu, već su prepisali ono što im je napisao USKOK.

Upitan je li spreman živjeti u bijegu i je li to kukavički, Mamić odgovara: 'Ako se to zove bijeg, onda, da. Moje novo životno odredište je Bosna i Hercegovina, moja nova domovina. Imao sam informacije da će me se nevinog osuditi i normalno je da sam na mjestu gdje mogu koliko toliko ravnopravno voditi bitku protiv tog sustava koji mi je to napakirao'.