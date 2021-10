Malenica o presudi Hernadiju, reformi pravosuđa i Dobroniću: Vjerujem da ćemo imati iskreni dijalog

Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave komentirao u središnjem Dnevniku HTV-a presudu Ivi Sanaderu i Zsoltu Hernadiju, osvrnuo se i na neriješene predmete na sudovima, a kratko je govorio i o ulozi novog predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je situaciju oko presude Ivi Sanaderu i Zsoltu Hernadiju koji je nedostupan hrvatskom pravosuđu, a pravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora. Malenica je za središnji Dnevnik HTV-a rekao kako su od 2013. pokušali s nizom instrumenata osigurati njegovo prisustvo u Hrvatskoj.

'To je međutim bilo bezuspješno. Preostaje nam koristeći instrumente koje imamo, očekujemo reakciju nadležnih pravosudnih tijela u Hrvatskoj', rekao je Malenica napominjući kako su to instrumenti i alati koji su utvrđeni međunarodnim i hrvatskim propisima te da očekuje da ako se on uhiti temeljem Europskog uhidbenog naloga da se izruči Hrvatskoj.