Makljaža u Koprivnici, letjele šake istolice: Dvoje teže ozlijeđenih

Kako navode iz policije, u narušavanju javnog reda i mira u prostoru ugostiteljskog objekta sudjelovale su osobe iz koprivničkog područja u dobi od 20 do 36 godina.

Tijekom tučnjave udarali su se rukama, nogama i različitim predmetima. Posebno se ističe incident u kojem je 33-godišnjak bacio stolicu prema 62-godišnjem zaštitaru te ga ozlijedio, no zaštitar nije zatražio liječničku pomoć.

U istom događaju 33-godišnjak je 20-godišnjaku nanio tešku ozljedu, dok je 36-godišnjak, prvo u objektu, a potom i na ulici napao 19-godišnjaka, udarajući ga rukama i nogama te ga teško ozlijedio.