Buknuo požar na kući u Zagrebu: 'Čuli smo eksplozije. Širi se smrad paljevine'

'Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine', ispričao je jedan od čitatelja.

Dojava im je stigla u ponedjeljak nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak, piše 24 sata.

Vatrogasci su kazali kako je pozvana i policija, a pri samom dolasku na intervenciju su iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih. U kući nije bilo nikoga.

Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe.