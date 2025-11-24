Buknuo požar na kući u Zagrebu: 'Čuli smo eksplozije. Širi se smrad paljevine'

Buknuo je požar na kući blizu zagrebačkog Mihaljevca, potvrdili su za 24 sata zagrebački vatrogasci.
Dojava im je stigla u ponedjeljak nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak, piše 24 sata.
'Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine', ispričao je jedan od čitatelja.
Vatrogasci su kazali kako je pozvana i policija, a pri samom dolasku na intervenciju su iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih. U kući nije bilo nikoga.
Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe.