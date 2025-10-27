Majka Vedrana Ćorluke svjedočila o pozadini transfera svog sina u Manchester City

Tvrdi kako se nije bavila karijerom svoga sina niti je potpisivala bilo kakve ugovore, jer se time bavio suprug uz kojega je na potpisivanje ugovora u Manchester ispred Dinama išao Zdravko Mamić, a misli da je bio i Zoran Mamić, u što nije sigurna. Svjedokinja je navela kako do pokretanja ovoga kaznenog postupka nikada nije čula za inozemnu tvrtku "Crescendo Sports Limited".

U iskazu na osječkom Županijskom sudu svjedokinja je ustvrdila da je njezinom sinu, dok je igrao u Dinamu, ponuđeno da ga zastupa agencija Maria Mamića , ali da su njezin suprug i sin to odbili smatrajući da to u tom trenutku nije potrebno te da Vedran zbog toga nije imao nikakvih problema u klubu.

Tužiteljstvo optužnicom tereti Zdravka Mamića da je, nakon što je zaključen Ćorlukin transfer u Manchester City od 13 milijuna eura, sa sinom Mariom Mamićem dogovorio da će Dinamo s tvrtkom "Crescendo Sports Limited", zaključiti fiktivni ugovor, temeljem kojeg će zagrebački klub toj tvrtki neosnovano isplatiti 1,2 milijuna eura, za zastupanje Ćorlukinih interesa i posredovanje u transferu.

Uskok smatra da su Zdravko Mamić i njegov sin znali da nije bilo nikakve osnove za isplatu novca ovoj tvrtki, jer ni na koji način nije posredovala u Ćorlukinom transferu u Manchester City koji je realiziran prije nego što je ta tvrtka osnovana.

Bivši predsjednik Uprave Dinama Igor Kodžoman posvjedočio je da je Zdravko Mamić neke obaveze Dinama isplaćivao u gotovini, jer je bio prisutan kada je podigao novac sa svoga računa i u gotovini ga predao nekadašnjem treneru Miroslavu Ćiri Blaževiću. Ne sjećam se točnog iznosa kojeg je Mamić dao Blaževiću, ali to je bio značajniji iznos, mislim da je to bilo dosta novaca, rekao je Kodžoman.

Isplatu novca "na ruke" od Zdravka Mamića potvrdio je i bivši igrač Damir Krznar, kojemu je klub, u jednom trenutku, dugovao 40 tisuća eura. Navodi da je u jednom razgovoru sa Zdravkom dogovoreno da mu se isplati 20 tisuća eura "na ruke", jer klub nema novaca da mu potraživanja isplati u cijelosti. "Poslije mi je Mamić rekao da nekoga mora poslati u Austriju po novce i nakon nekoliko dana isplatio mi je tih 20 tisuća eura, a ja sam potpisao da sam primio novac. Nemam saznanja jesu li i drugi igrači dobivali novac 'na ruke'", kazao je Krznar.

Novi svjedoci pred sudom 10. studenoga

Suđenje se nastavlja 10. studenog, ispitivanjem novih svjedoka. U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o nepostojećim uslugama za transfere igrača koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale da su Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura.

Potkraj listopada 2023. Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog 2023. priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipančić pa su i oni sporazumno osuđeni - Mario Mamić na godinu i četiri mjeseca bezuvjetnog zatvora, a Stipančić na 11 mjeseci zatvora što će biti zamijenjeno radom za opće dobro.