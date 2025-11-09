Majka poginulog Stefana i dalje u štrajku glađu, odgovorila Vučiću na poziv na razgovor

Hrka se osvrnula i na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića , koji je u subotu rekao da je spreman razgovarati s njom 'pod jednim uvjetom' te da mu je 'savjest čista'. >>Pročitajte više OVDJE<<

'Prvo, nije me izravno pozvao – pozvao me preko medija. I to opet – njegovih medija. Rekao je jednu rečenicu koja mi je zaparala uši. Nisam fakultetski obrazovana, ali mogu vidjeti što on traži i što je rekao. Rekao je: 'Ona je mene vrijeđala, ali ja ću njoj oprostiti.' Ja pitam predsjednika – godinu dana vrijeđa sve nas, zaprijetio je da će nas uništiti u cijelom svijetu. Trebam li ja njemu oprostiti ono što je rekao za subotu – 'igra se neka utakmica', što se vozio vlakom i rekao da mu nedostaju Toma i Vesić – što ja trebam reći na to? Trebam li ja biti uvrijeđena ili on? Ja njemu neću oprostiti', rekla je Hrka, prenosi N1.

Navela je i da ne razmišlja o motivima Vučićeva poziva. 'Neka on razmišlja o tome, on je predsjednik, on se u sve miješa. Ako misli da želi razgovarati, neka dođe ovdje, pred svim ljudima i pred svim medijima. Ako se boji skandiranja, to je njegov problem, ne moj. On je okupio ljude koje plaća i dalje ih plaća. To su mafijaši, to su kriminalci – i on je povrijeđen, ja nisam povrijeđena?' Dodala je da bi predsjednika pitala 'zašto se boji svog naroda, a ne boji se izaći među osuđenike'.

Hrka već osmi dan štrajka glađu ispred Skupštine Srbije, boraveći u šatoru na ulici i spavajući na paletama, budući da joj policija nije dopustila da priđe zgradi parlamenta. Na platou, koji osigurava policija, danima se okupljaju pristaše Srpske napredne stranke, no posljednjih dana, kako navodi N1, više se ne čuje glazba koja je ranije dopirala iz smjera Ćailenda. Zahvalila je svima koji joj pružaju podršku i onima koji s njom provode noći u šatorima.

Dijana Hrka započela je štrajk glađu 2. studenoga, dan nakon komemorativnog skupa održanog u Novom Sadu povodom godišnjice nesreće u kojoj je poginulo 16 osoba. Traži, kako je ranije poručila, procesuiranje odgovornih za tragediju, puštanje na slobodu svih pritvorenih studenata te raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.