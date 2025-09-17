Švedski premijer odbrusio Orbanu: Razumijem da ste ovaj put stvarno ugroženi

"Razumijem da je u vašoj zemlji izborna kampanja i da ste ovaj put stvarno ugroženi", napisao je Kristersson na X-u. "Ali mi se ne miješamo u vašu izbornu kampanju i ne želimo sudjelovati u njoj."

Mađarski je premijer ranije u srijedu spomenuo borbe koje švedske vlasti vode sa suzbijanjem vala bombaških napada i pucnjava, citirajući izjavu Kristerssona s početka 2025. u kojoj je priznao da Švedska nema "kontrolu" nad situacijom.

"Zakon i red se urušavaju, a oni nam drže predavanja o vladavini prava", rekao je Orban.