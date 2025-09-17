časte se iz dana u dan

Švedski premijer odbrusio Orbanu: Razumijem da ste ovaj put stvarno ugroženi

I.V./Hina

17.09.2025 u 22:42

Viktor Orban i Ulf Kristersson (u krugu)
Viktor Orban i Ulf Kristersson (u krugu) Izvor: Profimedia/EPA / Autor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia /Olivier Matthys
Švedski premijer Ulf Kristersson zatražio je u srijedu od svog mađarskog kolege Viktora Orbana da ne uključuje njegovu zemlju u svoju izbornu kampanju, nakon što je Orban kritizirao način na koji se Stockholm bori s organiziranim kriminalom

"Razumijem da je u vašoj zemlji izborna kampanja i da ste ovaj put stvarno ugroženi", napisao je Kristersson na X-u. "Ali mi se ne miješamo u vašu izbornu kampanju i ne želimo sudjelovati u njoj."

Mađarski je premijer ranije u srijedu spomenuo borbe koje švedske vlasti vode sa suzbijanjem vala bombaških napada i pucnjava, citirajući izjavu Kristerssona s početka 2025. u kojoj je priznao da Švedska nema "kontrolu" nad situacijom.

"Zakon i red se urušavaju, a oni nam drže predavanja o vladavini prava", rekao je Orban.

Dvojica čelnika sukobila su se i u ponedjeljak nakon što je Viktor Orban kritizirao Švedsku rekavši da je u toj zemlji, nekoć poznatoj po redu i sigurnosti, "280 maloljetnika" uhićeno zbog ubojstva.

Kristersson je potom Orbanove komentare nazvao "skandaloznim lažima".

Ovih "280 maloljetnika uhićenih zbog ubojstva" koje je naveo Orban, radi se o 280 djevojaka u dobi od 15 do 17 godina optuženih za ubojstvo, ubojstvo iz nehaja ili nasilje u 2024. godini, prema podacima švedskog tužiteljstva.

Naime, te godine zabilježena su četiri slučaja ubojstva ili ubojstva iz nehaja te 277 slučajeva nasilja.

