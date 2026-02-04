Macronov čovjek u Moskvi: 'Važno je da Europljani obnove vlastite kanale'

Prvi izvor rekao je da se Emmanuel Bonne , Macronov diplomat od 2019., sastao s dužnosnicima u Kremlju. Nije dao više detalja osim što je rekao da je cilj bio dijalog o ključnim pitanjima, od kojih je najvažnije Ukrajina.

'Kao što je predsjednik rekao, razgovori se vode na tehničkoj razini uz punu transparentnost i u konzultaciji s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i glavnim europskim kolegama', stoji u priopćenju.

Dva diplomatska izvora rekla su da su saveznici bili obaviješteni o sastanku i da je Bonne razgovarao s Jurijem Ušakovim, višim pomoćnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Macron je u prosincu rekao da će se Europljani morati ponovno uključiti u izravne razgovore s Putinom ako propadnu najnoviji napori predvođeni SAD-om za postizanje mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Europski čelnici, oprezni zbog Putinovih vojnih ambicija, ljuti su zbog isključenja iz mirovnih pregovora koje vodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macron je u utorak novinarima rekao da su u tijeku napori za ponovno pokretanje dijaloga s Putinom.

'Važno je da Europljani obnove vlastite kanale za razgovor', rekao je, dodajući da se to radi u konzultacijama s Ukrajinom.