Macronov čovjek u Moskvi: 'Važno je da Europljani obnove vlastite kanale'

Bi. S. / Hina

04.02.2026 u 21:42

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Najviši diplomatski savjetnik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona bio je u utorak u Moskvi kako bi razgovarao s ruskim dužnosnicima, rekao je u srijedu izvor koji je bio upoznat sa sastankom, uz još dva diplomatska izvora

Prvi izvor rekao je da se Emmanuel Bonne, Macronov diplomat od 2019., sastao s dužnosnicima u Kremlju. Nije dao više detalja osim što je rekao da je cilj bio dijalog o ključnim pitanjima, od kojih je najvažnije Ukrajina.

Francusko predsjedništvo nije niti potvrdilo niti demantiralo razgovore.

'Kao što je predsjednik rekao, razgovori se vode na tehničkoj razini uz punu transparentnost i u konzultaciji s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i glavnim europskim kolegama', stoji u priopćenju.

Dva diplomatska izvora rekla su da su saveznici bili obaviješteni o sastanku i da je Bonne razgovarao s Jurijem Ušakovim, višim pomoćnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Macron je u prosincu rekao da će se Europljani morati ponovno uključiti u izravne razgovore s Putinom ako propadnu najnoviji napori predvođeni SAD-om za postizanje mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Europski čelnici, oprezni zbog Putinovih vojnih ambicija, ljuti su zbog isključenja iz mirovnih pregovora koje vodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macron je u utorak novinarima rekao da su u tijeku napori za ponovno pokretanje dijaloga s Putinom.

'Važno je da Europljani obnove vlastite kanale za razgovor', rekao je, dodajući da se to radi u konzultacijama s Ukrajinom.

