Rutte: 'Rusija nije ozbiljna'

'Izravni razgovori su u tijeku, što je važan napredak. No ruski napad i, poput onih proteklu noć, ne pokazuju predanost miru', rekao je Nizozemac u govoru pred ukrajinskim parlamentima, nedugo nakon što je stigao u Kijev.

PUTIN OBEĆAO DA NEĆE

Rusija je u noći na utorak izvela svoj najveći napad raketama i dronovima na Ukrajinu od početka godine, ostavivši tisuće ljudi bez grijanja pri iznimno niskim temperaturama.

Hvaleći hrabrost ukrajinskog naroda koji se već gotovo četiri godine opire ruskoj invaziji, Rutte je potvrdio podršku zapadnih saveznika.

'Ukrajina jest i ostat će ključna za našu sigurnost, a naša predanost podršci Ukrajini je nepokolebljiva', naglasio je.

U vrijeme dok ruske snage pojačavaju svoje napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine, Rutte je pozvao saveznike Kijeva da čine više.