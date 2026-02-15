Macron u zapećku: Merz i Meloni novi su dinamični duo EU-a

Tijekom neformalnog samita čelnika EU-a o konkrentnosti gospdarstva u četvrtak, krajnje desna Meloni i konzervativni Merz zalagali su se za zajedničku viziju jačanja konkurentnosti EU-a.

To je najnoviji znak sve veće suradnje Rima i Berlina, koja dovodi u pitanje tradicionalnu francusko-njemačku osovinu.

„Neki promatrači kažu da će 2026. biti godina Italije i Njemačke“, rekla je Meloni prošlog mjeseca na sastanku s Merzom u Rimu.

„Namjeravamo dati sve od sebe kako bismo učvrstili prijateljstvo koje je strateško ne samo za naše nacije, nego i za Europu u cjelini“.

Dvoje čelnika već dugo dijele čvrst pristup migracijama, ali su se na rimskom samitu dogovorili proširiti suradnju na sve – od trgovinske politike do obrane. Također, posljednjih su mjeseci bili usklađeni u vezi s nekoliko pitanja u Bruxellesu.

U siječnju je Meloni, unatoč početnoj nevoljkosti, naposljetku podržala trgovinski sporazum EU-a s južnoameričkim blokom Mercosur, na oduševljenje Njemačke.

Francuska, tradicionalni saveznik Berlina, bezuspješno je pokušala blokirati sporazum zbog zabrinutosti za svoje poljoprivrednike.

Berlin i Italija također su pomogli izvršiti pritisak na EU da ublaži zabranu novih benzinskih i dizelskih automobila od 2035. godine, čemu se Francuska ponovno bezuspješno protivila.

Paralelno približavanje

Italija i Njemačka osnivačice su EU-a i saveznice u vojnom savezu NATO.

Međutim, Rim i Berlin često su bili u sukobu, osobito oko financijskih pitanja – štedljiva Njemačka nasuprot prezaduženoj Italiji.

Ipak, kako je Meloni nastojala smanjiti deficit, a Merz prekinuo s tradicijom kako bi povećao zaduživanje i ulaganja, ta se stara dinamika promijenila.

I u vanjskoj politici oboje su nastojali održati dobre odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

„Opisao bih to kao paralelno približavanje“, rekao je Matteo Villa iz talijanskog 'trusta mozgova' ISPI.

„Kocka je bačena i dolazi vrijeme kada su njih dvoje kompatibilniji od klasičnog francusko-njemačkog para“, rekao je za AFP.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani u srijedu je u intervjuu za dnevnik Il Messaggero rekao da je partnerstvo Italije i Njemačke slično bliskim vezama iz vremena osnivanja EU-a.

„Počinje novo doba Italija ima vodeću ulogu, želi biti jedna od lokomotiva EU-a“, rekao je. Kazao je da su Italija i Njemačka „dvije najviše industrijalizirane i najstabilnije zemlje“ bloka.