Oprez na autocesti: U Lici pada snijeg, dionica autoceste A1 je zatvorena

Hrvatski autoklub u nedjelju ujutro javlja o izvanrednoj situaciji na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika, gdje se na kolniku nalazi predmet, zbog čega se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. U Lici pada snijeg, također izvještava HAK.
Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)
Zbog zimskih uvjeta, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni. U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila (opširnije u izvješću).
Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.