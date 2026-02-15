IZVJEŠĆE HAK-A

Oprez na autocesti: U Lici pada snijeg, dionica autoceste A1 je zatvorena

B. S.

15.02.2026 u 08:13

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Davor Zunic
Bionic
Reading

Hrvatski autoklub u nedjelju ujutro javlja o izvanrednoj situaciji na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika, gdje se na kolniku nalazi predmet, zbog čega se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. U Lici pada snijeg, također izvještava HAK.

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

Zbog zimskih uvjeta, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni. U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila (opširnije u izvješću).

Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

