Oprez na autocesti: U Lici pada snijeg, dionica autoceste A1 je zatvorena

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. U Lici pada snijeg, također izvještava HAK.

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

Zbog zimskih uvjeta, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni. U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila (opširnije u izvješću).

Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.