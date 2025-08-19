Macron ne vjeruje Putinu: Ništa bez snažne ukrajinske vojske i saveznika!

"Imamo američkog predsjednika i Ukrajinu koji žele mir... Nisam uvjeren u Putina", rekao je.

"Mislim li da bi mogao biti konačni? Ostajem vrlo oprezan", rekao je Macron, naglašavajući da posao još nije ni blizu završenom.

Sastanak Zelenskog i Putina bio bi korak naprijed , rekao je francuski predsjednik nakon samita Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući.

"Imam najveće sumnje prema želji ruskog predsjednika za mirom. Njegov je krajnji cilj zauzeti što više teritorija, oslabiti Ukrajinu i imati Ukrajinu koja nije održiva sama po sebi ili unutar ruske sfere utjecaja. To je svima prilično očito."

Macron je rekao da Trump vjeruje da može postići dogovor i vjeruje da i Putin želi mir.

"Ali ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije [Rusiji] morati povećati i, u svakom slučaju, morali bismo zauzeti stav koji vrši veći pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol."

„To je u biti ono što je danas dogovoreno. Ovo je samo jedan korak. Neću proglasiti pobjedu, ali kada pogledam gdje smo bili prije nekoliko mjeseci i... gdje smo sada, vrlo sam zadovoljan postignutim napretkom.“

Što se tiče središnjeg pitanja sigurnosnih jamstava nakon mirovnog sporazuma, Macron je naglasio potrebu za „snažnom ukrajinskom vojskom“, kao i „uvjerljivim snagama na kopnu, u zraku i na moru koje su saveznici spremni pružiti Ukrajini“.