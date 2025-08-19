sumnjičavi francuz

Macron ne vjeruje Putinu: Ništa bez snažne ukrajinske vojske i saveznika!

L. F./Hina

19.08.2025 u 07:38

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: TOM NICHOLSON / POOL
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je izrazio oprez u vezi sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji organizira američki predsjednik Donald Trump

Sastanak Zelenskog i Putina bio bi korak naprijed, rekao je francuski predsjednik nakon samita Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući.

"Mislim li da bi mogao biti konačni? Ostajem vrlo oprezan", rekao je Macron, naglašavajući da posao još nije ni blizu završenom.

"Imamo američkog predsjednika i Ukrajinu koji žele mir... Nisam uvjeren u Putina", rekao je.

"Imam najveće sumnje prema želji ruskog predsjednika za mirom. Njegov je krajnji cilj zauzeti što više teritorija, oslabiti Ukrajinu i imati Ukrajinu koja nije održiva sama po sebi ili unutar ruske sfere utjecaja. To je svima prilično očito."

Macron je rekao da Trump vjeruje da može postići dogovor i vjeruje da i Putin želi mir.

"Ali ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije [Rusiji] morati povećati i, u svakom slučaju, morali bismo zauzeti stav koji vrši veći pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol."

„To je u biti ono što je danas dogovoreno. Ovo je samo jedan korak. Neću proglasiti pobjedu, ali kada pogledam gdje smo bili prije nekoliko mjeseci i... gdje smo sada, vrlo sam zadovoljan postignutim napretkom.“

Što se tiče središnjeg pitanja sigurnosnih jamstava nakon mirovnog sporazuma, Macron je naglasio potrebu za „snažnom ukrajinskom vojskom“, kao i „uvjerljivim snagama na kopnu, u zraku i na moru koje su saveznici spremni pružiti Ukrajini“.

tportal
