Macron konačno progovorio o 'žutim prslucima' i priznao: I ja sam dijelom odgovoran, neke sam povrijedio svojim riječima

Nakon četiri vikenda nasilnih prosvjeda 'žutih prsluka' u francskim gradovima, konačno se oglasio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron

'Žuti prsluci', pokret je prosvjednika koji je ovaj vikend četvrti put za redom na ulice francuskih gradova izveo stotine tisuća ljudi. Prosvjedovalo se zbog cijena nafte, ali i sve viših troškova života. No, iako su prosvjedi započeli kao mirno okupljanje, uskoro je ulicama zavladalo nasilje, a policija se součila s optužbama za prekomjernu uporabu sile.

Kako bi smirio situaciju Macron je građanima obećao povećanje minimalne plaće, i to po 100 eura mjesečno počevši od početka 2019.

Uz to, ipak neće doći do najavljenog povećanja poreza za one umirovljenike s najmanjim mirovinama, a poslodavci je Macron zamolio da krajem godine isplate zaposlenicima bonuse koji neće biti oporezovani.

'Mnogi građani nisu bili zadovoljni svojim životnim uvjetima i imali su osjećaj da ih nitko ne sluša', kazao je Macron u obraćanju francuskim građanima.