Kako je tragedija u Blatu digla na noge zagrebačke gradske oce: Neviđeno brzo postavili ležeće policajce

Pogibija djeteta u zagrebačkom naselju Blato ponovno je otvorila pitanje sigurnosti prometa na Karlovačkoj cesti i ulozi tzv. ležećih policajaca u sprječavanju prometnih nesreća prouzročenih brzom vožnjom. Tragedija koja se dogodila u četvrtak navečer odjeknula je toliko snažno da su gradski oci u rekordnom roku odobrili postavljanje usporivača prometa na mjestu nesreće - radovi su počeli danas, a ugradnja cjelokupne signalizacije i opreme završit će sutra. Predstavnici lokalne vlasti otkrivaju za tportal zašto ležeći policajci nisu i ranije postavljeni, a prometni stručnjak Željko Marušić obrazlaže sigurnosni aspekt problema

Upravo na tu 'bolnu točku' hrvatskih vozača upozorava i Željko Marušić , apelirajući da se na mjesto tragedije u Blatu ugrade ležeći policajci i to na točno određen način. Kao jedan od najaktivnijih zagovornika postavljanja usporivača, on predlaže da se svuda gdje djeca prelaze cestu primijeni formula '1 + 3' tako da se na duljini od 80 metara postavi jedan oštri usporivač - poprečan, preko cijele ceste, umjesto blokova između kojih se motocikli mogu provesti punom brzinom - i još tri blaža, vibracijska usporivača.

'U sustavu kao što je hrvatski, u kojem nemamo vozačku kulturu, to je spas. Oni koji voze prebrzo ne poštuju ljudski život, ali poštuju svoj automobil i jako ih zaboli kad 'bubnu' preko ležećeg policajca. Oni su učinkovit lijek za nekulturne vozače. No mi moramo redefinirati pravosuđe. Kada pješak stoji uz rub, a vozač mu ne stane, tome treba oduzeti dozvolu. A ako pješak zagazi nogom na pješački, a vozač ne stane, to bi trebalo biti kazneno djelo. Povedimo se za iskustvima zemalja koje posebno vide računa o pješacima, poput Velike Britanije, u kojoj je triput manje poginulih u prometu nego u Hrvatskoj. Dok to ne učinimo, ležeći policajci jedino su spasonosno rješenje', rezonira Marušić.

Po njegovu sudu, hrvatski prometni sustav invalidan je iz više razloga. Prvo, policijska tolerancija prekoračenja brzine je 10 posto, dok se za ono što se ovdje tolerira u Zurichu kažnjava s 1000 franaka ili zatvorom. Drugo, u Hrvatskoj nema izvjesnosti kažnjavanja.