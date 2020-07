Lovrin: DIP ne krši Ustav zabranom glasanja zaraženima koronavirusom

Krši li Državno izborno povjerenstvo Ustav zabranom glasanja zaraženima koronavirusom? Je li ugroženo biračko pravo i korisnicima domova za starije i nemoćne? Maske, rukavice, razmak, mjerenje temperature - kako će izgledati po svemu vanredni izbori ove nedjelje?

Sve to bi značilo, kazala je, da osobe zaražene Covidom-19 ne mogu izaći na biračko mjesto, jer im je izrečena medicinska mjera izolacije. U ovom trenutku je 647 zaraženih Covidom-19, a do nedjelje, za očekivati je, bit će ih više. Ustavni sud će se očitovati, naime, zatraženo je njegovo očitovanje. Kaže li Ustavni sud neko drugačije tumačenje ove situacije, DIP će se držati njegove odluke.

- Mi smo dužni poštivati odluku Ustavnog suda i kada je dobijemo, onda ćemo se primjereno njoj i ponašati, kazala je Lovrin. Na pitanje je li DIP izašao iz okvira svojih ovlasti ovom odlukom, Lovrin je kazala da nije.



- Zato što je Zavod za javno zdravstvo dao preporuke i naputke za opće pučanstvo pa tako i u ovom slučaju u suradnji s Državnim izbornim povjerenstvom, a mi određujemo postupak izbora za sve kategorije građanstva pa tako i za ovu, rekla je Lovrin i dodala da su epidemiolozi - dakle stručnjaci - dali preporuke kako se postupa.



- Ljudima koji su zaraženi Covidom ili nekom drugom opasnom zaraznom bolesti izriče se medicinska mjera izolacije, ponovila je Lovrin.



Što je s glasovima korisnika domova za starije i nemoćne?



Još uvijek se čeka hoće li Zavod za javno zdravstvo ublažiti svoju mjeru koja kaže da se ne može ulaziti u domove za starije i nemoćne i da ljudi iz tih domova ne mogu izlaziti.



- Radi se samo o domovima u kojima nije određeno posebno biračko mjesto, koje pod posebnim epidemiološkim uvjetima provodi izbore u takvim domovima. Radi se o manjim domovima gdje bi - da nema te odredbe Zavoda da ne smije zbog zaraze izlaziti i vraćati se s mogućom zarazom i njima su zabranjene posjete - oni bi otišli sami na biračko mjesto ili bi oni nemoćniji možda pozvali birački odbor, kazala je Lovrin. Dodala je da, ako se te mjere ipak malo ublaže i kažu da je dozvoljeno da članovi biračkog odbora dođu na vrata takvog doma da bi omogućili pravo glasanja štićenicima - onda će birački odbor tako i postupiti.



Upute za birače



- Obveza za birače je da prigodom dolaska na biračko mjesto - na ulasku u prostoriju dezinficiraju ruke, bilo da to učine sami ili da im to učini član biračkog odbora koji je za to zadužen. Dužni su cijelo vrijeme držati distancu od metra i pol - kako na samom biračkom mjestu, tako i u prostoriji ispred ako čekaju u redu, kazala je Lovrin. Preporuka je, dodala je, da birači nose masku. - Ako nose masku onda moraju kod identifikacije pred članom biračkog odbora nakratko ukloniti masku da ih može identificirati i krenuti dalje glasovati. I u prostoriji može biti onoliko birača koliko ima označenih mjesta, tj. mjesta za glasanje, rekla je Lovrin.



Važeći listić



- Opće je pravilo da je važeći listić svaki onaj iz kojega se može nedvojbeno odrediti kome je birač želio dati glas, rekla je Lovrin dodavši da je najpravilnije popunjen glasački listić tako da se zaokruži lista za koju birač želi glasati i na toj listi ime jednog kandidata kojem birač želi dati preferencijalni glas.



- Međutim, ima niz kombinacija ako birač zaokruži samo nekoga od kandidata na toj listi - bit će glas važeći i za listu i za kandidata. Ako zaokruži dva preferencijalna glasa - bit će važeći glas za listu, a neće biti ni za jednog od kandidata, jer se nije moglo utvrditi za koga ja htio dati glas, pojasnila je Lovrin.



Prvi službeni rezultati DIP-a bit će u nedjelju u 21 sat, a nakon toga podatke će osvježavati svakih petnaestak minuta.