Lovrić: U stranci Bandić Milan 365 još uvijek se nadamo jednom mandatu

Voditelj izbornog stožera stranke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti Ivica Lovrić u nedjelju je nakon izlazne ankete izjavio da se u njihovoj stranci još uvijek nadaju jednom mandatu, prije svega u 2. izbornoj jedinici, u kojoj je nositelj liste bio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić

'Imali smo kao cilj osvajanje jednog mandata, to da ostanemo parlamentarna stranka. Vidjet ćemo konačne rezultate, nadamo se još uvijek da bi se taj jedan mandat mogao dogoditi, prije svega u 2. izbornoj jedinici', rekao je novinarima Lovrić .

'One su naravno dosta drukčije nego što su to najavljivale predizborne ankete, ali hvala Bogu, ako su naši glasači ovako htjeli, mi možemo samo čestitati onima koji su osvojili najviše mandata - a to je, kao što vidimo, HDZ', rekao je Lovrić.

'I naravno, ne treba im puno zavidjeti na uspjehu jer pred njima je ozbiljan posao, znamo u kakvo vrijeme ulazimo, kakva nas situacija čeka prije svega vezana uz gospodarstvo i možemo samo poželjeti izbornom pobjedniku da bude na razini zadaće koja ga čeka', rekao je voditelj izbornog stožera stranke Bandić Milan 365.

Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik i predsjednik stranke Bandić Milan 365, još nije došao u svoj izborni stožer. Očekuje se tek poslije 22 sata.

Inače, u izbornom stožeru njegove stranke, gdje se čekaju rezultati parlamentarnih izbora, izuzetno je mirno i nema puno ljudi, tek neki od kandidata i kandidatkinja, članova i članica stranke i simpatizera. Rezultati se čekaju u Praškoj ulici 5 i vani, pored prostora stranke.