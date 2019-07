Osječani razgrabili poticaje za samozapošljavanje, a poduzetnički duh raste i u drugim gradovima

Od uvođenja državnih poticaja za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ovaj vid zapošljavanja iz godine u godinu sve je popularniji. O tome svjedoče podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema kojima je u prva četiri mjeseca ove godine potpore za samozapošljavanje iskoristilo 1886 korisnika, čak 300 više nego prošle godine

U protekle tri godine značajno su rasla prava na visinu poticajnih sredstava. U 2017. porasla su s 35.000 na 55.000 kuna , a sada se može dobiti i do 70.000 kuna u slučaju da se kombiniraju sa stručnim osposobljavanjem za rad.

Ako se udruže dvije osobe u otvaranje obrta ili slobodne profesije, onda iznos poticaja raste do 110.000 kuna. Za udruživanje pak u trgovačko društvo do četiri osobe poticaji iznose do 220.000 kuna, a pri udruživanju u zadruge, za pet osoba, poticaji iznose 275.000 kuna.

Prema podacima Hrvatske obrtničke komore i analize koju je napravio portal Gradonačelnik.hr, u proteklih godinu dana otvoreno je 5219 novih obrta, dvostruko više nego u godini prije toga, kada ih je otvoreno 2381. Na kraju travnja ove godine bilo je aktivno 84.210 obrta koji su zapošljavali 188.028 ljudi, dok ih je godinu ranije bilo 78.991, a zaposlenih u njima 183.586.