Lidl Hrvatska nastavlja podršku inicijativi Čisto podzemlje: Edukaciju o zaštiti krškog podzemlja dosad prošlo više od 22.700 djece

Lidl Hrvatska nastavlja dugogodišnju suradnju sa Zagrebačkim speleološkim savezom i inicijativom Čisto podzemlje donacijom od 13.300 eura za provedbu edukativnog projekta Ambasadori Čistog podzemlja. U protekle tri godine u sklopu projekta održano je ukupno 500 predavanja na kojima je sudjelovalo 22.736 učenika osnovnih škola diljem Hrvatske, a edukativnim aktivnostima obuhvaćeno je i preko 1.500 učitelja

Ovogodišnja donacija namijenjena je nastavku provedbe projekta i edukativnih aktivnosti u osnovnim školama diljem Hrvatske. Simbolična dodjela donacije održana je u Osnovnoj školi dr. Ivana Merza u Zagrebu, gdje su učenici kroz predavanje speleologa imali priliku upoznati podzemni svijet, važnost očuvanja špilja i jama te posljedice njihova onečišćenja.

„Suradnja s inicijativom Čisto podzemlje primjer je dugoročnog partnerstva koje se razvija u skladu s potrebama zajednice. Od zajedničkih akcija čišćenja podzemlja do edukacije djece, naš je fokus na konkretnim aktivnostima kojima možemo pridonijeti zaštiti prirodnih resursa. Vjerujemo da je ulaganje u znanje i razumijevanje važnosti očuvanja prirode jedan od važnih preduvjeta odgovornijeg odnosa prema okolišu. Zato nam je posebno važno podržavati partnere koji svojim stručnim znanjem i predanim radom približavaju ove teme najmlađima. Nastavkom suradnje potvrđujemo našu opredijeljenost dugoročnim partnerstvima i inicijativama koje povezuju obrazovanje, zaštitu prirode i lokalnu zajednicu”, izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairs-a Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Zagrebački speleološki savez je 2015. godine pokrenuo volontersku inicijativu „Čisto podzemlje“, koja danas okuplja brojne speleološke udruge u zajedničkim akcijama čišćenja i edukacije javnosti o važnosti očuvanja krša. Lidl Hrvatska podržava inicijativu Čisto podzemlje od 2020. godine, a suradnja se tijekom godina razvijala od zajedničkih akcija čišćenja jama i špilja onečišćenih otpadom do edukativnih aktivnosti usmjerenih na prevenciju onečišćenja. Nakon četiri godine suradnje na uklanjanju otpada iz podzemlja, pokrenut je zajednički projekt Ambasadori Čistog podzemlja, s ciljem upoznavanja učenika osnovnih škola s vrijednošću i osjetljivošću krškog podzemlja te važnošću očuvanja podzemnih voda. Projekt se temelji na edukativnim predavanjima koja provode speleolozi, a učenici uz neposredan kontakt sa stručnjacima dobivaju priliku upoznati prirodne posebnosti Hrvatske i razumjeti kako svakodnevnim postupcima mogu pridonijeti njihovoj zaštiti.

"U svega tri školske godine naši Ambasadori posjetili su čak 500 škola i educirali više od 22.700 učenika. To su rezultati koji nas posebno vesele jer pokazuju velik interes zajednica za podzemni svijet. Naša je motivacija da ih osvijestimo o vrijednosti i ranjivosti špilja i jama, a posebno nas raduje kada se poruke o krša prenose iz učionica u obitelji i lokalne zajednice. Vjerujemo da upravo kroz edukaciju najmlađih gradimo generacije koje će razumjeti, poštovati i čuvati prirodu te nastavljamo širiti projekt kako bismo dosegnuli još više učenika i učitelja”, izjavio je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.