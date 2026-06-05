NAJOŠTRIJE KRITIKE

Libanonski predsjednik: Iran nas koristi kao sredstvo pritiska protiv Izraela

I.K./Hina

05.06.2026 u 20:08

Joseph Aoun, predsjednik Libanona
Joseph Aoun, predsjednik Libanona Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
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Libanonski predsjednik Joseph Aoun optužio je u petak Iran da koristi Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, što su njegove dosad najoštrije kritike na račun Teherana i njegova libanonskog saveznika Hezbolaha u ratu s Izraelom.

U intervjuu za CNN, Aoun je rekao da "narod Libanona plaća cijenu... radi" iranskih interesa te da mu je "dosta" rata između Izraela i Hezbolaha, što odražava duboke podjele duž libanonskih vjerskih i političkih linija razdvajanja.

"Oni koriste Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama", rekao je Aoun o Iranu, prema izvacima iz intervjua objavljenima na internetskoj stranici CNN-a. "To je neprihvatljivo."

Šijitski Hezbolah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, pokrenuo je najnovija neprijateljstva prije više od tri mjeseca otvorivši vatru u znak solidarnosti s Teheranom, nakon što je Iran došao pod američko-izraelski napad.

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Mirno razoružavanje Hezbolaha

Aoun, koji je vodio libanonsku vojsku prije nego što je postao šef države, maronitski je kršćanin, kako nalaže libanonski dogovor o podjeli vlasti na vjerskoj osnovi.

On se zauzima za mirno razoružavanje Hezbolaha otkako ga je parlament prošle godine izabrao za šefa države. Na samom početku rata pozvao je na izravne razgovore s Izraelom, što ga je dodatno suprotstavilo toj skupini.

Iran je postavio prekid vatre u Libanonu kao uvjet za bilo kakav mirovni sporazum s Washingtonom u širem regionalnom sukobu koji je počeo američko-izraelskim napadom na Teheran 28. veljače.

Libanon pod izraelskim napadom
Libanon pod izraelskim napadom Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI

Hezbolag odbio plan o prekidu vatre

Hezbolah je u četvrtak odbio plan o prekidu vatre koji su dogovorili dužnosnici libanonske i izraelske vlade u pregovorima u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Država. Sporazum bi ovisio o tome da Hezbolah obustavi vatru a njegovi se borci povuku iz južnog Libanona.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je u pisanoj izjavi u četvrtak da su izravne razgovore Libanona i Izraela u Washingtonu odbili "široki slojevi libanonskog naroda".

Obraćajući se Kasemu, Aoun je rekao: "Libanonski narod nije tvoj narod."

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