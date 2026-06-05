Libanonski predsjednik: Iran nas koristi kao sredstvo pritiska protiv Izraela

U intervjuu za CNN, Aoun je rekao da "narod Libanona plaća cijenu... radi" iranskih interesa te da mu je "dosta" rata između Izraela i Hezbolaha, što odražava duboke podjele duž libanonskih vjerskih i političkih linija razdvajanja.

"Oni koriste Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama", rekao je Aoun o Iranu, prema izvacima iz intervjua objavljenima na internetskoj stranici CNN-a. "To je neprihvatljivo."

Šijitski Hezbolah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, pokrenuo je najnovija neprijateljstva prije više od tri mjeseca otvorivši vatru u znak solidarnosti s Teheranom, nakon što je Iran došao pod američko-izraelski napad.