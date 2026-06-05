Otkrivena tajna operacija: Izrael ima mrežu skrivenih baza oko Irana, jedna zemlja ključna

Izrael je tijekom rata s Iranom tajno rasporedio elitne vojne i obavještajne postrojbe u Azerbajdžan, koristeći mrežu skrivenih operativnih lokacija diljem Bliskog istoka za provođenje operacija protiv Teherana, tvrdi CNN pozivajući se na četiri izvora upoznata s detaljima misije

Prema navodima CNN-a, izraelske snage djelovale su s nekoliko lokacija na jugu Azerbajdžana, uz samu granicu s Iranom. Na pojedinim dijelovima ta se područja nalaze svega stotinjak kilometara od iranskog grada Tabriza, koji je tijekom sukoba bio meta izraelskih napada. Izvori tvrde da su ondje bile raspoređene specijalne postrojbe i pripadnici izraelskih obavještajnih službi koji su provodili izviđačke misije i operacije bespilotnim letjelicama, omogućujući Izraelu detaljan uvid u događanja na sjeveru Irana. Mreža tajnih baza oko Irana CNN navodi da je azerbajdžanska operacija bila samo dio mnogo šire mreže tajnih izraelskih vojnih položaja uspostavljenih tijekom rata.

Prema tvrdnjama izvora, Izrael je održavao skrivene operativne točke i u Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima te u Somalilandu. Prvotna namjena tih lokacija bila je pružanje pomoći u slučaju hitnih situacija i spašavanje posada, no s vremenom su postale važni obavještajni i logistički centri. Takav raspored omogućio je Izraelu da tijekom sukoba praktički okruži Iran sa sjevera, zapada i juga te znatno proširi domet svojih operacija duboko unutar iranskog teritorija. Jedan od izvora tvrdi da je azerbajdžanska skupina brojala nekoliko desetaka pripadnika specijalnih snaga, uključujući pripadnike elitnih postrojbi za zračno-desantne operacije i spašavanje te osoblje izraelske obavještajne službe Mossad. Baku odlučno odbacuje optužbe Veleposlanstvo Azerbajdžana u SAD-u odbacilo je tvrdnje CNN-a. "Odlučno odbacujemo neutemeljene tvrdnje o navodnom korištenju teritorija Azerbajdžana za operacije protiv trećih zemalja", poručili su iz diplomatskog predstavništva.