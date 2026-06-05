Otkrivena tajna operacija: Izrael ima mrežu skrivenih baza oko Irana, jedna zemlja ključna

Izrael je tijekom rata s Iranom tajno rasporedio elitne vojne i obavještajne postrojbe u Azerbajdžan, koristeći mrežu skrivenih operativnih lokacija diljem Bliskog istoka za provođenje operacija protiv Teherana, tvrdi CNN pozivajući se na četiri izvora upoznata s detaljima misije
Prema navodima CNN-a, izraelske snage djelovale su s nekoliko lokacija na jugu Azerbajdžana, uz samu granicu s Iranom. Na pojedinim dijelovima ta se područja nalaze svega stotinjak kilometara od iranskog grada Tabriza, koji je tijekom sukoba bio meta izraelskih napada.
Izvori tvrde da su ondje bile raspoređene specijalne postrojbe i pripadnici izraelskih obavještajnih službi koji su provodili izviđačke misije i operacije bespilotnim letjelicama, omogućujući Izraelu detaljan uvid u događanja na sjeveru Irana.
Mreža tajnih baza oko Irana
CNN navodi da je azerbajdžanska operacija bila samo dio mnogo šire mreže tajnih izraelskih vojnih položaja uspostavljenih tijekom rata.
Prema tvrdnjama izvora, Izrael je održavao skrivene operativne točke i u Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima te u Somalilandu.
Prvotna namjena tih lokacija bila je pružanje pomoći u slučaju hitnih situacija i spašavanje posada, no s vremenom su postale važni obavještajni i logistički centri.
Takav raspored omogućio je Izraelu da tijekom sukoba praktički okruži Iran sa sjevera, zapada i juga te znatno proširi domet svojih operacija duboko unutar iranskog teritorija.
Jedan od izvora tvrdi da je azerbajdžanska skupina brojala nekoliko desetaka pripadnika specijalnih snaga, uključujući pripadnike elitnih postrojbi za zračno-desantne operacije i spašavanje te osoblje izraelske obavještajne službe Mossad.
Baku odlučno odbacuje optužbe
Veleposlanstvo Azerbajdžana u SAD-u odbacilo je tvrdnje CNN-a.
"Odlučno odbacujemo neutemeljene tvrdnje o navodnom korištenju teritorija Azerbajdžana za operacije protiv trećih zemalja", poručili su iz diplomatskog predstavništva.
CNN navodi da je zatražio komentar i od ureda izraelskog premijera te izraelske vojske, no odgovori nisu objavljeni.
Prema navodima izvora, važnu ulogu u izraelskim planovima imao je i Somaliland, samoproglašena republika na Rogu Afrike koju je Izrael među prvima službeno priznao.
Taj je teritorij, tvrdi CNN, mogao poslužiti kao usputna točka za izraelske zrakoplove na dugim letovima prema Iranu.
Dodatnu važnost daje mu prisutnost Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji imaju snažne gospodarske i vojne interese u luci Berbera.
Tajne operacije u Iraku i Emiratima
Izraelska vojska navodno je tijekom dijela sukoba održavala i dvije tajne lokacije u Iraku. Njihova je zadaća bila pružanje logističke potpore te provođenje operacija traganja i spašavanja ako bi za to bilo potrebe.
Slične informacije ranije su objavili američki mediji, uključujući Wall Street Journal i New York Times.
Istodobno je Izrael, prema ranijim izvješćima portala Axios, diskretno rasporedio sustav protuzračne obrane Željeznu kupolu u Ujedinjene Arapske Emirate zajedno s vojnicima koji su njime upravljali.
Azerbajdžan kao ključni partner protiv Irana
Izrael već godinama smatra Azerbajdžan jednim od najvažnijih partnera u suprotstavljanju Iranu.
Prema CNN-u, pripreme za operacije uz iransko-azerbajdžansku granicu počele su nekoliko tjedana prije početka rata. Izvori tvrde da su izraelske snage postavljale prislušne uređaje i drugu obavještajnu opremu radi praćenja iranskih vojnih aktivnosti.
Ti su položaji navodno omogućavali prikupljanje informacija o kretanju iranskih snaga, vojnim objektima te eventualnim lansiranjima projektila.
Dodatnu pozornost privlači podatak da je nedugo nakon uspostave tih kapaciteta izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar posjetio Baku, gdje se sastao s predsjednikom Ilham Aliyev i drugim visokim dužnosnicima.
Nafta za Izrael, oružje za Azerbajdžan
Odnosi Izraela i Azerbajdžana posljednjih su godina dodatno ojačali kroz energetsku i vojnu suradnju.
Baku Izraelu isporučuje značajan dio nafte, dok Izrael Azerbajdžanu prodaje napredno naoružanje koje je korišteno tijekom sukoba u Nagorno-Karabahu 2016. i 2020. godine.
Azerbajdžan je također bio prva strana država koja je kupila sustav Iron Dome.
Analitičari smatraju da suradnja donosi koristi objema stranama. Izrael dobiva važnu stratešku točku uz iransku granicu, dok Azerbajdžan kroz veze s Izraelom jača svoj utjecaj u Washingtonu i regionalnu geopolitičku poziciju.
Kako ističe analitičar organizacije Crisis Group Joshua Kucera, Azerbajdžan se sve više pokušava profilirati kao regionalna sila i posrednik između Izraela, arapskih država i drugih aktera na Bliskom istoku.