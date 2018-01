Lex šerif: Kako je maleni Muć razotkrio rupu u kontroverznom zakonu

Lex šerif postigao je izvrsne rezultate jer proračun za 2018. godinu nije donesen samo u jednoj od ukupno 576 jedinica lokalne samouprave - pohvalio se ministar uprave Lovro Kuščević, najavivši da će se izvanredni izbori održati tek u malenoj općini Muć u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Međutim propustio je primijetiti da je upravo u Muću otkrivena rupa u spomenutom zakonu

Nakon što proračun općine nije usvojen do kraja prošle godine Vlada će raspustiti Općinsko vijeće i samo to tijelo će ići na izbore, dok će na svojoj poziciji ostati načelnik Filip Stupalo. Po prethodnoj verziji zakona na izbore bi išli svi.

Ovaj podatak još nije formalno potvrđen jer se čeka Vladina odluka, a i tportal očekuje odgovor Ministarstva uprave, no vijest je neslužbenim kanalima stigla čak i do Muća. Općinsko vijeće nije usvojilo proračun i stoga automatski prestaje postojati, no problem je da nije ni dobilo priliku to učiniti jer njegova sjednica nikada nije ni sazvana. I to upravo zahvaljujući načelniku Stupalu i njegovim vijećnicima.