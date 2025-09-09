Lavrov se sastao s Dodikom: 'U BiH se zbiva državni udar, meta su pravoslavci'

"Sada se u BiH zbiva državni udar", kazao je šef ruske diplomacije iznoseći tezu kako su meta "pravoslavci u BiH".

Nakon sastanka s Dodikom, Lavrov je pred novinarima tvrdio kako je Daytonski sporazum narušen grubom intervencijom Zapada pa to prijeti destabilizacijom cijelog zapadnog Balkana.

Dodik je u kolovozu ostao bez mandata predsjednika RS nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora no tu činjenicu odbija prihvatiti, a potporu za sebe nakon toga je potražio i dobio u Beogradu te u Budimpešti, a sada je otišao i u Moskvu.

Kazao je kako je aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt provoditelj takve politike, a u tome mu pomaže Ustavni sud BiH kojega, kako tvrdi Lavrov, kontrolira Europska unija pa onda Srbi, Hrvati i Bošnjaci ne mogu sami rješavati svoje probleme.

Schmidta je nazvao "njemačkim građaninom" i ponavljao je teze kako on nije zakonito izabran za visokog predstavnika u BiH, a Dodika je pak "nazivao legitimnim predsjednikom RS".

Najavio je kako će se Rusija "temeljito pripremiti" za sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a 31. listopada za kada je zakazana redovita šestomjesečna rasprava o stanju u BiH, ali nije komentirao Dodikove najave da će od Moskve tražiti veto na produženje mandata vojnih snaga EU u BiH (EUFOR).

Lavrov je novinsku konferenciju s Dodikom iskoristio kako bi ponovo optužio Zapad i za rat u Ukrajini, ustvrdio da je masakr u Buči kada su ruski vojnici u tom gradu u proljeće 2022. ubili više od 300 ljudi "namješten" te ismijavao tvrdnje da je Rusija ometala zrakoplov u kojemu je predsjednica Europske komisije letjela u Bugarsku.

Dodik je zauzvrat pravdao rusku agresiju na Ukrajinu nazivajući je "opravdanom i legitimnom" dodajući kako "želi uspjeh te operacije".

Naglasio je kako Zapad pokušava od BiH napraviti građansku državu po željama Bošnjaka koji, kako kaže, nikada nisu prihvatili Daytonski sporazum, a Rusija se tome protivi.

"To je jedini ispravan način promatranja stanja u BiH", kazao je ponovivši ranije teze da je BiH pod vojnom okupacijom EUFOR-a, a visokog predstavnika Schmidta je usporedio s Hitlerom.

Potužio se kako je u BiH djelovanjem visokih predstavnika nametnuto 280 odluka i zakona koji su bitno promijenili ustroj države, a visoki predstavnici smijenili su ili kaznili 900 dužnosnika.

Kao jednu od zapadnih "zabuna i podvala" vidi i europski put odnosno aspiracije BiH da postane članicom EU i kaže da je Europa propala.

Istaknuo je kako u RS nemaju nikakve planove nasilnog odvajanja, a pojasnio je i kako će od Lavrova tražiti da Rusija inzistira na brzom zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) kao i da se iz Ustavnog suda BiH eliminiraju tri suca koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava.