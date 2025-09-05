MVP BiH zbog Dodika uputilo prosvjed Mađarskoj: Vrijeđate našu zemlju

Sam Dodik je stojeći uz Szijjarta vojne snage EU u BiH (EUFOR) u kojima sudjeluje i Mađarska nazivao "okupatorima", prijetio je kako će ubrzati planove za secesiju RS od BiH te vrijeđao dužnosnike Unije, a visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređivao s Hitlerom.

Dodik je u četvrtak boravio u Budimpešti i tamo održao zajedničku konferenciji za novinstvo s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Szijjartom koji je bivšeg čelnika RS titulirao kao "predsjednika" i pri tom izjavio kako samo narod u RS može birati tko će ga predstavljati, time neizravno podupirući planove za referendum koji Dodikove strukture vlasti kane održati 25. listopada.

U noti koja je zbog toga upućena na adresu mađarskog veleposlanstva u Sarajevu iz Ministarstva vanjskih poslova BiH su naveli kako "najoštrije prosvjeduju" zbog ponašanja šefa mađarske diplomacije odnosno službenog primanja "državljanina Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kojem je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) oduzelo mandat predsjednika entiteta RS".

Dodali su kako su s posebnom zabrinutošću pratili to što je Dodik u nazočnosti ministra Szijjarta zagovarao secesiju i prijetio teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine na što šef mađarske diplomacije nije reagirao.

Sve su to ocijenili izrazom kršenja međunarodne diplomatske prakse i uvredom za građane BiH.

"Komentari ministra vanjskih poslova Mađarske očituju nepoštivanje institucionalnih odluka i zakonodavstva naše zemlje te doprinose stvaranju ozračja nepovjerenja prema političkim namjerama Mađarske", stoji u prosvjednoj noti Ministarstva vanjskih poslova BiH čiji su sadržaj objavili mediji u toj zemlji.