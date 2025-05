Kutleša o novom papi: Njegov dolazak u Hrvatsku dogovoren je još dok je bio kardinal

'On je znao prodrijeti u bit stvari i reći ono što bi i drugi htjeli, ali nisu znali kako', prisjetio se.

'Planirali smo njegov dolazak sljedeće godine na Kamenita vrata. Sada, kad je papa, to postaje državni posjet i zahtijeva pripreme. No vjerujem da će, koliko je to moguće, ostvariti taj dolazak u kratkom roku', rekao je.

Zaključno, osvrnuo se i na moguću kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca, budući da je novi papa izabran upravo na njegov rođendan.

'Ja mislim da poznaje slučaj Stepinca. Postupak kanonizacije je završen, čudo je dokazano, sve ovisi o papi. Vjerujem da to nije slučajno i da ni njegov izbor nije bez Stepinčevih zasluga', rekao je Kutleša i dodao da 'Bog šalje znakove koje trebamo znati čitati'.

'Postoji i Božje vrijeme. Mi ga moramo čekati', zaključio je nadbiskup.