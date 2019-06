Kuščević kritizirao Stiera i najavio sankcije za one koji su bojkotirali kampanju HDZ-a

U petak je istekao rok za predaju izvješća i analiza izbornih rezultata. Čekaju se ona posljednja pristigla iz svih županijskih organizacije i HDZ-a Grada Zagreba, a čeka se i analiza njihove analize, pa i moguće sankcije

'Pa to je jedan od poslova gospodina Kopala upravo da otkrije razlog zašto nismo postigli uspjeh kako smo si zacrtali. Da li su to sabotaže, da li su to neki drugi razlozi, neke ptice, o tome ćemo razgovarati', kazao je Kuščević na pitanje zna li što o sabotaži koju spominje Kopal.

O poziciji i odgovornosti premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića ističe:

'Pa mislim da je predsjednik stranke i premijer napravio dobar posao, da je sastavio dobru listu, dobar predizborni program, dao je sebe u kampanju, nema skupa gdje nije bio, nema općine, grada, županije gdje se nije pojavio, dao punu podršku i kao predsjednik HDZ-a, a evo ga i punu podršku EPP-a, znači kolega iz EPP-a koji su se uključili u kampanju i mislim da nema mjesta njegovoj odgovornosti', naglasio je Kuščević.

O kandidatima za njegovog nasljednika, i to Stieru i Kovaču, kaže:

'Mislim da nije vrijeme za stjecanje kandidatura za unutarstranačke izbore koji nas očekuju iduće godine. Mislim da bi članovi predsjedništva trebali pomoći da HDZ sagleda koji su razlozi zašto nismo postigli očekivani rezultat i kako bi to popravili za iduće predsjedničke i parlamentarne izbore', naglasio je Kuščević.

Najavio je sankcije za one koji se nisu dovoljno potrudili ili koji su namjerno sabotirali kampanju na terenu. 'Naravno, ukoliko je netko namjerno sabotirao kampanju da mora biti takvih sankcija, međutim zaista to nije za prejudicirati. Mi smo pobjednička stranka, sad ćemo vidjeti, analiza će pokazati koji su realni problemi da nismo ostvarili očekivani rezultat, a kasnije ćemo razgovarati o svemu', zaključio je Kuščević.