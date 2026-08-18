'Kultura zaborava nije nešto na čemu možemo graditi': Pula obilježila 80. obljetnicu tragedije na Vargaroli

Potom je u pulskoj Katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku. Tom prigodom blagoslovljen je novi spomenik s uklesanim imenima žrtava.

Obilježavanje jedne od najvećih nesreća u novijoj povijesti grada , kada je 18. kolovoza 1946. odjeknula stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je usmrtila više od 60 kupača, većinom žena i djece, počelo je polaganjem vijenaca u more na plaži Vargarola, u znak sjećanja na žrtve tragedije.

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin rekao je da je tu tragediju pratio zaborav društva i zajednice što se nije trebalo dogoditi.

'Prije točno 80 godina eksplozija je odnijela desetke života. Nažalost, tu bol je pratio zaborav, ne zaborav obitelji, nego društva i zajednice, zaborav koji se nikada nije trebao dogoditi. Kultura zaborava nije nešto na čemu možemo graditi naš suživot i naš grad', rekao je.

Kako je dodao, njegujući kulturu sjećanja napravljena je promjena spomenikom na kojima su imena nevinih koji su stradali.

Ovogodišnja 80. obljetnica bila je prilika za iskazivanje poštovanja i počasti nevinim žrtvama Vargarole, ali i podsjetnik na važnost očuvanja sjećanja na tragediju koja je ostavila dubok i trajan trag u povijesti Pule.

U sklopu obilježavanja otvorena je i dokumentarna izložba posvećena sjećanju na stradale i herojstvo kirurga dr. Geppina Michelettija.