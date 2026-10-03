U Puli skupljaju potpise za smjenu Peđe Grbina: Evo što mu zamjeraju

U Puli je počelo prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Inicijativu je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a potpisi će se prikupljati još dva tjedna.
Kako javlja HRT, inicijatori trebaju prikupiti oko 9500 potpisa kako bi se stekli uvjeti za raspisivanje referenduma o opozivu pulskog gradonačelnika. Ako do referenduma dođe, bio bi to drugi takav referendum u povijesti Pule.
Što Grbinu zamjeraju inicijatori?
Aškić tvrdi da od početka mandata Peđe Grbina nije bilo odgovarajuće komunikacije gradske vlasti s građanima i vijećnicima. Gradonačelniku, među ostalim, zamjera način upravljanja gradom, nedovoljnu transparentnost te odnos prema primjedbama građana.
Nezavisna vijećnica Dragica Pršo kritizirala je pak gradsku politiku vezanu uz gradnju i ustvrdila da aktualna vlast nema jasnu viziju razvoja Pule. Riječ je o kritikama i tvrdnjama vijećnica koje stoje iza inicijative za opoziv.
HRT je razgovarao i s građanima koji podržavaju inicijativu. Dio njih kao probleme navodi stanje pulske tržnice, komunikaciju gradske uprave te pitanja kvalitete zraka i cementare u gradu. Drugi građani smatraju da je inicijativa preuranjena i da Grbinu treba dati više vremena za vođenje grada.
Grbin: Legitimna inicijativa građana
Grbin je na pokretanje postupka reagirao priopćenjem, navodeći da je riječ o legitimnoj građanskoj inicijativi koja je normalna u demokratskom društvu.
Aktualni pulski gradonačelnik tijekom mandata suočio se i s drugim političkim prijeporima. U srpnju je Nezavisna lista Lorene Boljunčić napustila vladajuću koaliciju u Puli, a na sjednicama Gradskog vijeća vodile su se rasprave o projektima poput obnove kupališta Stoja te o Kaštijunu.
Ako inicijatori prikupe potreban broj potpisa i budu ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma, za njegovu valjanost bit će potrebna izlaznost najmanje trećine ukupnog broja birača, tj. 15.000 birača.