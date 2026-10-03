U Puli skupljaju potpise za smjenu Peđe Grbina: Evo što mu zamjeraju

Kako javlja HRT, inicijatori trebaju prikupiti oko 9500 potpisa kako bi se stekli uvjeti za raspisivanje referenduma o opozivu pulskog gradonačelnika. Ako do referenduma dođe, bio bi to drugi takav referendum u povijesti Pule.

Što Grbinu zamjeraju inicijatori?

Aškić tvrdi da od početka mandata Peđe Grbina nije bilo odgovarajuće komunikacije gradske vlasti s građanima i vijećnicima. Gradonačelniku, među ostalim, zamjera način upravljanja gradom, nedovoljnu transparentnost te odnos prema primjedbama građana.

Nezavisna vijećnica Dragica Pršo kritizirala je pak gradsku politiku vezanu uz gradnju i ustvrdila da aktualna vlast nema jasnu viziju razvoja Pule. Riječ je o kritikama i tvrdnjama vijećnica koje stoje iza inicijative za opoziv.

HRT je razgovarao i s građanima koji podržavaju inicijativu. Dio njih kao probleme navodi stanje pulske tržnice, komunikaciju gradske uprave te pitanja kvalitete zraka i cementare u gradu. Drugi građani smatraju da je inicijativa preuranjena i da Grbinu treba dati više vremena za vođenje grada.