NEZADOVOLJNI GRAĐANI

U Puli skupljaju potpise za smjenu Peđe Grbina: Evo što mu zamjeraju

B. Stilin

03.10.2026 u 19:45

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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U Puli je počelo prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Inicijativu je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a potpisi će se prikupljati još dva tjedna.

Kako javlja HRT, inicijatori trebaju prikupiti oko 9500 potpisa kako bi se stekli uvjeti za raspisivanje referenduma o opozivu pulskog gradonačelnika. Ako do referenduma dođe, bio bi to drugi takav referendum u povijesti Pule.

Što Grbinu zamjeraju inicijatori?

Aškić tvrdi da od početka mandata Peđe Grbina nije bilo odgovarajuće komunikacije gradske vlasti s građanima i vijećnicima. Gradonačelniku, među ostalim, zamjera način upravljanja gradom, nedovoljnu transparentnost te odnos prema primjedbama građana.

Nezavisna vijećnica Dragica Pršo kritizirala je pak gradsku politiku vezanu uz gradnju i ustvrdila da aktualna vlast nema jasnu viziju razvoja Pule. Riječ je o kritikama i tvrdnjama vijećnica koje stoje iza inicijative za opoziv.

HRT je razgovarao i s građanima koji podržavaju inicijativu. Dio njih kao probleme navodi stanje pulske tržnice, komunikaciju gradske uprave te pitanja kvalitete zraka i cementare u gradu. Drugi građani smatraju da je inicijativa preuranjena i da Grbinu treba dati više vremena za vođenje grada.

Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
  • Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
  • Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
  • Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
  • Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
  • Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina
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Skupljanje potpisa za opoziv Peđe Grbina Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL

Grbin: Legitimna inicijativa građana

Grbin je na pokretanje postupka reagirao priopćenjem, navodeći da je riječ o legitimnoj građanskoj inicijativi koja je normalna u demokratskom društvu.

Aktualni pulski gradonačelnik tijekom mandata suočio se i s drugim političkim prijeporima. U srpnju je Nezavisna lista Lorene Boljunčić napustila vladajuću koaliciju u Puli, a na sjednicama Gradskog vijeća vodile su se rasprave o projektima poput obnove kupališta Stoja te o Kaštijunu.

Ako inicijatori prikupe potreban broj potpisa i budu ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma, za njegovu valjanost bit će potrebna izlaznost najmanje trećine ukupnog broja birača, tj. 15.000 birača.

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