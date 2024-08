Kruzer s kojeg je pao Britanac napustio mjesto potrage: Član posade bacio mu je pojas

Explorer of the Seas

'More je toplo, ali sve ovisi okolnostima, kako je pao u more, ali na ruku ide što je sada ljeto i more je dosta toplo, prema tome mi planiramo tu akciju nastaviti i dalje. To je nekih desetak milja od otočića Jabuka prema otvorenom moru, tako da morate znati da u ovom momentu imate tramontane, more je negdje 2-3, jasno i tu je sada već i cvjetanje mora, znamo koje su temperature tako da je traganje baš zahtjevno', dodao je.

Iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC) potvrdili su za Dnevnik HRT-a da je zapovjednik kruzera, s kojeg pao mladić, kasno poslijepodne zatražio dozvolu da napusti mjesto potrage jer se zbog rotacije mora zaputiti prema odredištu, luci Ravena u Italiji, ali da to ne znači da potraga prestaje. Naveli su da će se danas tragati do kraja dana i da će se potraga, ako danas ne urodi plodom, nastaviti ujutro u pet sati.