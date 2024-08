Ovo je kruzer s kojeg je Britanac pao u more kod Jabuke: Može primiti 5000 ljudi

Explorer of the Seas, kruzer klase Voyager u vlasništvu je Royal Caribbean Internationala, a porinut je u more 2000. godine. Izgrađen je Kværner Masa-Yards Turku brodogradilištu u Finskoj i smatra jednim od većih kruzera u svojoj klasi, te može primiti do 3.840 putnika s posadom od 1180 ljudi.

Brod je dug 311 metara i širok 48 metara. Ispod razine mora proteže se devet metara, dok iznad površine vode doseže visinu od 63,4 metra. Opremljen je sa šest motora, od kojih su četiri dovoljna za postizanje maksimalne snage, dok je za održavanje broda u luci potreban samo jedan motor. Brod može postići maksimalnu brzinu od 23,7 čvorova (oko 43,9 km/h).