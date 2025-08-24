završen očevid

Poznat uzrok požara u kući u Vinkovcima, smrtno stradala 72-godišnjakinja

I.V./Hina

24.08.2025 u 19:52

Neoprezno rukovanje otvorenim plamenom izazvalo je požar u obiteljskoj kući u Vinkovcima, u kojem je jutros smrtno stradala 72-godišnjakinja, izvijestila je u nedjelju, po završetku očevida, vukovarsko-srijemska policija

"Očevidom je utvrđeno kako je oko 9,45 sati, u pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće, 72-godišnjakinja neoprezno otvorenim plamenom izazvala zapaljenje prekrivača, a požar se potom naglo proširio prostorijom zbog pokušaja gašenja plamena vodom, uslijed čega je preminula. Tijelo je predano obitelji radi ukopa", navodi policija.

Dodaju kako će u vezi događaja biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije danas izvijestila kako su nešto iza 10 sati zaprimili dojavu da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima.

