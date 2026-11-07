SDP traži odgovore od JANAF-a: 'Građani su vidjeli osam cisterni, koliko je nafte iscurilo?'

SDP Nove Gradiške poručio je u subotu kako su im, nakon incidenta s istjecanjem nafte na JANAF-ovu naftovodu kod Prvče, građani dojavili da je na mjestu događaja viđeno osam cisterni kapaciteta 25.000-30.000 litara, te JANAF pozivaju da objave stvarnu količinu istekle nafte.
Nakon incidenta s istjecanjem nafte na JANAF-ovu naftovodu kod Prvče, građani su nam dojavili da je na mjestu događaja viđeno 8 cisterni kapaciteta 25.000-30.000 litara, što predstavlja ukupni kapacitet od čak 200.000-240.000 litara. S obzirom na ozbiljnost događaja i zabrinutost građana, očekujemo od JANAF-a i nadležnih institucija jasne i konkretne odgovore, navode u priopćenju.
JANAF pitaju kolika je stvarna količina nafte istekla iz naftovoda, koliko je nafte prikupljeno i odvezeno cisternama, je li došlo do onečišćenja tla i okoliša, te jesu li provedene analize tla i vode te kakvi su rezultati.
U priopćenju pitaju i je li provedena inspekcija radi utvrđivanja okolnosti i uzroka otpadanja dijela radnog stroja koji je, prema dostupnim informacijama, izazvao oštećenje naftovoda te koje je inspekcijsko tijelo utvrdilo odgovornost izvođača radova i jesu li utvrđeni eventualni propusti u sigurnosti i izvođenju radova.
Građani imaju pravo znati što se dogodilo, koliki su stvarni razmjeri incidenta, tko snosi odgovornost i postoje li posljedice za okoliš i zdravlje ljudi. Očekujemo transparentnost, objavu službenih podataka i konkretne odgovore nadležnih institucija. Ovakav događaj ne smije ostati bez jasnog utvrđivanja odgovornosti, poručuju u priopćenju iz SDP-a Nova Gradiška.
JANAF je ranije danas priopćio da je zaustavljeno istjecanje nafte do kojeg je došlo u petak prilikom radova na naftovodu na dionici Sisak-Slavonski Brod, o poduzetim mjerama odmah su obaviješteni Centar 112 i nadležne lokalne službe, a ugroze za stanovništvo i pitku vodu nema.
Tijekom radova na revitalizaciji naftovoda, zbog pada dijela radnog stroja, oštećen je u petak naftovod JANAF-a na dionici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog istjecanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova. Istjecanje je zaustavljeno zatvaranjem blok ventila i rasterećenjem dijela trase te su o događaju i poduzetim mjerama odmah obaviješteni Centar 112 i nadležne lokalne službe, navodi se u priopćenju JANAF-a. Dodaju i kako je područje osigurano, a na mjesto događaja upućene su sanacijske ekipe ovlaštene i specijalizirane za tu vrstu radova te su u tijeku sanacijske aktivnosti.