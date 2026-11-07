SDP traži odgovore od JANAF-a: 'Građani su vidjeli osam cisterni, koliko je nafte iscurilo?'

Nakon incidenta s istjecanjem nafte na JANAF-ovu naftovodu kod Prvče, građani su nam dojavili da je na mjestu događaja viđeno 8 cisterni kapaciteta 25.000-30.000 litara, što predstavlja ukupni kapacitet od čak 200.000-240.000 litara. S obzirom na ozbiljnost događaja i zabrinutost građana, očekujemo od JANAF-a i nadležnih institucija jasne i konkretne odgovore, navode u priopćenju.

JANAF pitaju kolika je stvarna količina nafte istekla iz naftovoda, koliko je nafte prikupljeno i odvezeno cisternama, je li došlo do onečišćenja tla i okoliša, te jesu li provedene analize tla i vode te kakvi su rezultati.

U priopćenju pitaju i je li provedena inspekcija radi utvrđivanja okolnosti i uzroka otpadanja dijela radnog stroja koji je, prema dostupnim informacijama, izazvao oštećenje naftovoda te koje je inspekcijsko tijelo utvrdilo odgovornost izvođača radova i jesu li utvrđeni eventualni propusti u sigurnosti i izvođenju radova.