Neobičan incident u Puli: Cesta odjednom postala skliska, širi se neugodan miris

Problemi su počeli nešto poslije 16 sati, kada je primijećeno da je kolnik na dijelu Radićeve ulice iznimno sklizak. Vozačima koji se s Vidikovca spuštaju prema središtu Pule prolazak tom ulicom trenutačno nije dopušten.

Prema informacijama koje donosi Regional Express, policija propušta vozila samo jednim prometnim trakom, i to u smjeru prema Vidikovcu.

Promijenjena regulacija prometa na više lokacija

Privremena regulacija obuhvaća Radićevu ulicu od raskrižja s Dobrilinom ulicom do kružnog toka na Vidikovcu, kod Rizzijeve ulice. Posebna regulacija uvedena je i na nastavku prometnice prema benzinskoj postaji u Krležinoj ulici.

Policijski službenici nalaze se na terenu, usmjeravaju vozila i upozoravaju vozače na opasne uvjete.

Sumnja se na izlijevanje nafte

Prema dosad dostupnim informacijama, kolnik je najvjerojatnije postao sklizak zbog izlijevanja nafte ili slične tekućine.

Građani su, osim na sklisku prometnicu, upozorili i na neugodan miris koji se širio tim područjem.

Policija je potvrdila da izlijevanje tekućine nije posljedica prometne nesreće, no točan uzrok onečišćenja još se utvrđuje.

Čišćenje i sanacija kolnika su u tijeku, a zasad nije poznato kada će promet Radićevom ulicom biti potpuno normaliziran.