Krenulo je s neslavnom aferom 'kacige', a sad je Ukrajina iz temelja promijenila Njemačku

'Sudbina Ukrajine naša je sudbina', poručio je njemački kancelar na četvrtu godišnjicu početka ruske invazije. Rečenica je to koja možda najbolje sažima duboku transformaciju kroz koju prolazi Njemačka, zemlja čija je poslijeratna politika desetljećima počivala na suzdržanosti prema vojnom djelovanju

Njemačka je danas najveći europski vojni oslonac Ukrajine, a od 2022. godine osigurala joj je oko 39 milijardi eura civilne pomoći i dodatnih 55 milijardi eura vojne potpore. Prema anketi INSA-e za Bild, 52 posto Nijemaca podržava povećanje pomoći Ukrajini. No početak je bio posve drukčiji. Mjesec dana prije nego što su ruski tenkovi prešli granicu Berlin je najavio slanje tek 5000 kaciga Kijevu. Tada je to izazvalo podsmijeh i oštre kritike saveznika jer su oni već slali protuoklopno oružje i streljivo, piše Sky News.

Danas Njemačka isporučuje sustave protuzračne obrane, borbena vozila i drugo naoružanje, a ujedno je obučila više od 24.000 ukrajinskih vojnika na svom teritoriju. Težina povijesti Promjena nije bila laka. Njemačko društvo i politika desetljećima su gradili identitet temeljen na suzdržanosti u vojnom djelovanju. Strahote Drugog svjetskog rata, zločini nacističkog režima, podjela zemlje i ponovno naoružavanje tijekom Hladnog rata ostavili su duboke ožiljke, a osobito u istočnom dijelu zemlje, nekada pod sovjetskim utjecajem, ideja da njemačko oružje ponovno bude usmjereno prema Rusima izazivala je nelagodu. Dugogodišnja politika Berlina bila je ne isporučivati oružje u ratne zone, a mnogi su se bojali da bi takav potez mogao izazvati eskalaciju i uvući Njemačku u izravni sukob.

No kako su ruske snage opkoljavale ukrajinske gradove, postalo je jasno da promatranje sa strane više nije opcija. Zeitenwende – povijesni zaokret Nakon afere s kacigama tadašnji kancelar Olaf Scholz najavio je radikalan zaokret u obrambenoj politici, nazvavši ga Zeitenwende, odnosno povijesnom prekretnicom. Njemačka je uspostavila poseban fond od 100 milijardi eura za jačanje vojske, čime je prekinuta dugogodišnja politika ograničenih ulaganja u obranu. Bundeswehr, godinama opisivan kao zapušten, počeo se modernizirati. Ažurirani su i tajni planovi obrane u slučaju napada, a provedene su vojne i civilne vježbe da bi se testirala spremnost zemlje. Promjene su nastavljene i pod aktualnim kancelarom Friedrichom Merzom te je on preuzeo dužnost uz oštru retoriku prema Moskvi, ali i upozorenja o pretjeranom oslanjanju na SAD. Obećao je stvaranje 'najjače konvencionalne vojske u Europi'.