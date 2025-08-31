Kremlj oštro optužio Europu pa zaprijetio: 'Nastavit ćemo specijalnu vojnu operaciju'

Kremlj je ocijenio da europske sile ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne mir u Ukrajini i dodao da će Rusija nastaviti operacije u Ukrajini sve dok ne vidi stvarne znakove da je Kijev spreman za mir.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnim novinarima da "europska ratna strana" nastavlja ometati američke i ruske napore u vezi s Ukrajinom.
"Spremni smo riješiti problem političkim i diplomatskim sredstvima", rekao je Peskov. "Ali zasad u tome ne vidimo reciprocitet Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju."
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je desecima tisuća vojnika da napadnu Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi u istočnoj Ukrajini između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih snaga.
Sjedinjene Države procjenjuju da je u ratu ubijeno ili ranjeno više od 1,2 milijuna ljudi. Rusija trenutno kontrolira nešto manje od petine teritorija Ukrajine.
Europske sile kažu da ne vjeruju da Putin želi mir u Ukrajini. Ruski je predsjednik više puta rekao da je spreman razgovarati o miru, ali da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela.
Ruski ministar obrane Andrej Belousov izjavio je u petak da ruska vojska ubrzano napreduje u Ukrajini i da mjesečno zauzima 600 do 700 četvornih kilometara, u usporedbi s 300 do 400 kilometara na početku godine.
Kremlj: Rusija i dalje spremna na susret Putin-Zelenski
Podsjetimo, prije dva dana Peskov je rekao da Rusija ne odbacuje prijedlog susreta predsjednika Vladimira Putina s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, no on se mora temeljiti na prethodno dogovorenim uvjetima.
'Putin vjeruje da bilo kakav susret na najvišoj razini mora biti dobro pripremljen i potvrđivati rezultate postignute na stručnim razinama', rekao je glasnogovornik Kremlja. Trenutačno diplomatska razina nije baš aktivna, nastavio je Peskov.
Američki predsjednik Donald Trump je prošli ponedjeljak tijekom susreta u Bijeloj kući sa Zelenskim i europskim čelnicima sugerirao da bi se takav sastanak mogao odviti u iduća dva tjedna. 'Naš interes i spremnost na takve pregovore i dalje postoje', rekao je Peskov uoči putovanja Putina u nedjelju u Kinu.
Glasnogovornik Kremlja rekao je da je Rusija pismeno predala sve svoje zahtjeve za kraj sukoba. Moskva, između ostalog, traži i da Kijev Rusiji preda anektirane teritorije.