Kremlj je ocijenio da europske sile ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne mir u Ukrajini i dodao da će Rusija nastaviti operacije u Ukrajini sve dok ne vidi stvarne znakove da je Kijev spreman za mir.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnim novinarima da "europska ratna strana" nastavlja ometati američke i ruske napore u vezi s Ukrajinom. "Spremni smo riješiti problem političkim i diplomatskim sredstvima", rekao je Peskov. "Ali zasad u tome ne vidimo reciprocitet Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju." Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je desecima tisuća vojnika da napadnu Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi u istočnoj Ukrajini između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih snaga.

Sjedinjene Države procjenjuju da je u ratu ubijeno ili ranjeno više od 1,2 milijuna ljudi. Rusija trenutno kontrolira nešto manje od petine teritorija Ukrajine.

Europske sile kažu da ne vjeruju da Putin želi mir u Ukrajini. Ruski je predsjednik više puta rekao da je spreman razgovarati o miru, ali da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela. Ruski ministar obrane Andrej Belousov izjavio je u petak da ruska vojska ubrzano napreduje u Ukrajini i da mjesečno zauzima 600 do 700 četvornih kilometara, u usporedbi s 300 do 400 kilometara na početku godine.

