Ukrajinci stigli na Floridu: Započela nova runda pregovora s Amerikancima

Nakon razgovora u Ženevi, ukrajinska i američka delegacija ponovno su sjele za stol kako bi razgovarale o mirovnom sporazumu, a ovaj put pregovori se održavaju na Floridi
Američki državni tajnik Marco Rubio danas je započeo još jedan krug razgovora na visokoj razini s ukrajinskim dužnosnicima, čiji je cilj ne samo okončanje rata, već i 'stvaranje puta naprijed koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, neovisnom i prosperitetnom', rekao je novinarima
Visoki američki diplomat, govoreći na početku sastanka, rekao je da će dva izaslanstva graditi dogovor na već postignutom napretku, prenosi CNN.
'Krajnji cilj očito nije samo kraj rata, naravno to je središnji i temeljni cilj', rekao je Rubio, uz kojeg su bili posebni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner.
'Ovdje se radi o završetku rata na način koji stvara mehanizam i korak naprijed koji će (Ukrajini) omogućiti da bude neovisna i suverena, da više nikada ne bude imala rat i da stvori ogroman prosperitet za svoj narod, ne samo da obnovi zemlju, već da uđe u eru izvanrednog gospodarskog napretka u zemlji', rekao je Rubio, napominjući da Ukrajina ima 'ogroman gospodarski potencijal'.
Visoki ukrajinski dužnosnik Rustem Umerov rekao je novinarima da je postignut 'veliki napredak' i zahvalio američkom pregovaračkom timu.
'Razgovaramo o budućnosti Ukrajine, o sigurnosti Ukrajine, o tome da se agresija na Ukrajinu ne ponovi, o prosperitetu Ukrajine, o tome kako obnoviti Ukrajinu. I zahvalni smo na naporima Sjedinjenih Država i njihovog tima koji nam pomažu', rekao je Umerov.
Ukrajinsko izaslanstvo ovaj put je došlo u nešto promijenjenom sastavu, s obzirom da je jedan od glavnih pregovarača, glavni savjetnik ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak, u međuvremenu podnio ostavku, nakon što su mu pretresli ured u sklopu korupcijske istrage.
Pregovori se odvijaju blizu Miamija u privatnom klubu Shell Bay, koji je izgradila Witkoffova tvrtka za nekretnine.
Zelenski je rekao da očekuje da će rezultati prethodnih sastanaka sa SAD-om u Ženevi, koji su se odvijali prošli vikend, u nedjelju biti "razrađeni".
Ženevski sastanci omogućili su Ukrajini da predstavi protuponudu prijedlozima koje je izložio američki vojni dužnosnik Dan Driscoll čelnicima u Kijevu prije gotovo dva tjedna.
"Kao što bi rekao meteorolog, postoji inherentna poteškoća u predviđanju jer je atmosfera kaotičan sustav gdje male promjene mogu dovesti do velikih ishoda", napisao je na X-u prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Serhij Kislica, koji je također dio izaslanstva.