Ukrajinci stigli na Floridu: Započela nova runda pregovora s Amerikancima

Nakon razgovora u Ženevi, ukrajinska i američka delegacija ponovno su sjele za stol kako bi razgovarale o mirovnom sporazumu, a ovaj put pregovori se održavaju na Floridi

Američki državni tajnik Marco Rubio danas je započeo još jedan krug razgovora na visokoj razini s ukrajinskim dužnosnicima, čiji je cilj ne samo okončanje rata, već i 'stvaranje puta naprijed koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, neovisnom i prosperitetnom', rekao je novinarima Visoki američki diplomat, govoreći na početku sastanka, rekao je da će dva izaslanstva graditi dogovor na već postignutom napretku, prenosi CNN.

'Krajnji cilj očito nije samo kraj rata, naravno to je središnji i temeljni cilj', rekao je Rubio, uz kojeg su bili posebni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner. 'Ovdje se radi o završetku rata na način koji stvara mehanizam i korak naprijed koji će (Ukrajini) omogućiti da bude neovisna i suverena, da više nikada ne bude imala rat i da stvori ogroman prosperitet za svoj narod, ne samo da obnovi zemlju, već da uđe u eru izvanrednog gospodarskog napretka u zemlji', rekao je Rubio, napominjući da Ukrajina ima 'ogroman gospodarski potencijal'.